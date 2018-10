Milano Esposte 200 opere tra lavori di Picasso e arte antica

Mostra Picasso Milano 2018-2019 : date - orari - prezzi dei biglietti e opere esposte a Palazzo Reale : date con orari di apertura e prezzi dei biglietti per ammirare la Mostra dedicata a Pablo Picasso, il pittore spagnolo di fama internazionale. A Palazzo Reale di Milano saranno esposte al pubblico circa 200 opere del famoso padre fondatore del Cubismo. A Palazzo Reale arriva la Mostra “Picasso Metamorfosi” con oltre 200 opere in esposizione Quella che sta per arrivare sarà una stagione autunnale molto ricca dal punto di vista ...