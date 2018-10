Ftse Mib impaurito da scontro Italia-UE L' orso graffierà ancora

Borsa italiana in rosso : tensioni governo-UE dopo lettera Commissione su manovra. Ftse Mib -0 - 67% : Ieri è giunta al ministro dell'Economia Giovanni Tria una dura lettera della Commissione Europea *con le richieste di chiarimento sulla manovra economica programmata dal governo italiano per il 2019. ...

Andamento Future Ftse Mib del 19/10/2018 - ore 9.30 : Il FIB si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato gli scambi a quota 18.965, con un decremento di 40 punti rispetto alla ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 18/10/2018 : Chiusura del 18 ottobre Ribasso scomposto per il derivato italiano , che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,97% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico del Future sul FTSE MIB mostra ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 18/10/2018 : Chiusura del 18 ottobre Affonda sul mercato il principale indice della Borsa di Milano , che alla chiusura soffre con un calo dell'1,89%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a ...

Andamento Future Ftse Mib del 18/10/2018 - ore 15.40 : Il FIB si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato gli scambi a quota 19.310, con un decremento di 110 punti rispetto alla ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 17/10/2018 : Chiusura del 17 ottobre Seduta in ribasso per il derivato italiano , che porta a casa un decremento dell'1,14%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Future sul FTSE MIB restano ...

Piazza Affari chiude in forte calo : Ftse Mib perde l'1 - 33% : Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari perde l'1,33% a 19.454,99 punti. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 308 punti base, sui livelli ...

Italia a rischio doppia bocciatura - Ftse Mib cede l'1 - 33% : ... intervenuto a Radio Capital, ritiene che bisogna farsi trovare pronti all'eventualità di un declassamento che "non sarebbe giustificato dai fondamentali oggettivamente molto solidi" dell'economia ...

Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib perde l'1 - 33% : Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari perde l'1,33% a 19.454,99 punti.

Andamento Future Ftse Mib del 17/10/2018 - ore 15.40 : Rosso per il FIB che si discosta da un Andamento in lieve salita del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 19.720 in calo di 185 punti, rispetto alla chiusura precedente. ...

Ftse Mib future in netto rialzo martedi' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha mostrato ottimismo sulle possibilita' che il negoziato con la Commissione abbia esito positivo. Reuters riferisce che il Dpb prevede 33,5 miliardi di euro ...

Piazza Affari brillante - mercati ottimisti su manovra. Ftse Mib +2 - 23% : In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo anche nel mese di ottobre. ...

Borsa - Milano chiude in netto rialzo : Ftse Mib +2 - 23% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Prysmian vola in cima al Ftse Mib : superati problemi tecnici Western Link : Effervescente Prysmian , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,73%, collocandosi alla guida dei rialzi nel principale paniere. Il mercato ha accolto positivamente la notizia che ...