huffingtonpost

: Caro @luigidimaio, cari grillini, avete letto quanto è preoccupato @beppe_grillo per il rischio di default per l'I… - ricpuglisi : Caro @luigidimaio, cari grillini, avete letto quanto è preoccupato @beppe_grillo per il rischio di default per l'I… - VerdiGg : RT @HuffPostItalia: Caro Beppe Grillo, convinci il sindaco Cinque ad abbattere l'ecomostro di Aspra - VerdiGg : Caro Beppe Grillo, convinci il sindaco Cinque ad abbattere l'ecomostro di Aspra -

(Di venerdì 19 ottobre 2018),tu che ami il mare siciliano, lo rispetti e lo ritieni un simbolo tanto importante da attraversare a nuoto lo Stretto, non puoi permettere l'insulto che ildi Bagheria insieme ad altri 5 Stelle intende fargli. IlPatrizio, la deputata Caterina Licatini e altri esponenti del tuo movimento hanno deciso di comprare all'asta l'obbrobrio edilizio che trasforma il paradiso di un tempo, la spiaggia di, in un monumento allo scempio ambientale.Conoscendo la tua sensibilità ambientalista e le battaglie condotte dal movimento che hai fondato contro ogni eco-mostro che imbratta il litorale italiano, ci saremmo aspettati chee gli altri avessero comprato l'edificio diper restituire alla spiaggia lo splendore di un tempo, abbattendo quella assurda scatola di cemento. E invece no. "Ne faremo una struttura ricettiva e riqualificheremo la ...