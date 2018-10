Uefa | Rubin Kazan escluso dalle coppe europee per due anni

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) L'haildai tornei europei per i prossimi due, per il mancato rispetto del settlement agreement stipulato nel 2014. Ecco il comunicato del massimo organo del calcio europeo: "La camera giudicante dell'Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) ha preso una decisione sul caso del club FC(RUS), che era stato rinviato dalla camera di investigazione CFCB a causa della violazione del settlement agreement. Il club èdalla partecipazione alla prossima competizioneper club che altrimenti si qualificherà nelle prossime due stagioni". Già lo scorso giugno, quando era arrivato il rinvio del caso alla camera giudicante dopo la revisione dei conti, il club russo era stato allertato. Alla luce del mancato rispetto dei paletti, oggi è arrivata la stangata per il.