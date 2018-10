Più tasse alle banche | gli amministratori | ' Non ci aspettavamo questa stangata'

Ed Sheeran paga Più tasse di Amazon : L'amatissima star britannica Ed Sheeran nel 2017 ha guadagnato 27 milioni di sterline, una cifra esorbitante che il cantante ha dichiarato correttamente al fisco, per una tassazione pari a 5.2 milioni ...

Padoan : 'ci saranno piú tasse per banche ed imprese' : Più tasse per banche ed imprese. L'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan critica così la manovra economica del governo.

Ed Sheeran - che in UK paga Più tasse di Starbucks e Amazon : Ed SheeranEd SheeranEd SheeranEd SheeranEd SheeranÈ uno dei famosi più ricchi del momento, e per fortuna paga anche (tutte) le tasse. Dopo aver dato notizia della «astronomica» dichiarazione dei redditi di Ed Sheeran, che nel 2017 avrebbe incassato la bellezza di 85mila euro al giorno, la stampa britannica si è concentrata su un altro particolare, non da poco. Conti alla mano, infatti, il musicista di Sua Maestà sarebbe uno dei principali ...

Manovra economica 2019 - coperture da tagli detrazioni e Più acconti tasse : La commissione Ue prepara la lettera di risposta all'Italia. Salvini attacca di nuovo Juncker, che replica: "Spero non debba raccogliere macerie". Il contrattacco del vicepremier: "Le uniche macerie ...

Confindustria non si fida : "La crescita non basta. Si rischiano Più tasse" : 'Il problema non è se il governo sfonda di un punto o meno ma che lo sforamento comporti la crescita dell'economia', ha spiegato ricordando che l'incremento del Pil 'comporta una riduzione del debito ...

Tria e Salvini : deficit e debito scenderanno. CSC lancia alert fuga capitali e rischio tasse Più alte in futuro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria parla in occasione del convegno del Centro Studi di ConfindusTria, dove è avvenuta la presentazione degli Scenari economici. Tria cerca di rassicurare nuovamente l'Unione ...

Camusso : 'Una manovra che abbassa le tasse a chi già ha di Più' : Roma - Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso , parla di 'discussioni fantasiose' commentando l'allarme di Confindustria su un possibile aumento delle tasse con le politiche del contratto ...

Manovra - Confindustria : “Con aumento deficit mercati si aspetteranno tasse Più alte”. Di Maio : “Non torniamo indietro” : “L’aumento del deficit serve per avviare parti del contratto di governo di sostegno al welfare, misure molto difficili da cancellare se non in situazioni emergenziali. Se gli operatori sono razionali e percepiranno questa maggiore spesa pubblica come permanente, si aspetteranno tasse più alte in futuro, aumentando di conseguenza il risparmio”. E’ il giudizio espresso dal Centro studi di Confindustria nel rapporto ...

Confindustria : "Pil in frenata : +0 - 9% nel 2019. Rischio Più tasse in futuro con misure del governo" : ... tra vari fattori, 'pesano' anche 'l'aumento dello spread' e - spiega il capoeconomista Andrea Montanino - 'l'incertezza' sulla 'capacità del Governo di incidere sui nodi dell'economia' e sulla '...

Confindustria rivede a ribasso il Pil : rischio Più tasse : Per il Centro studi soluzioni come reddito di cittadinanza opensioni, sarebbero poi "molto difficili da cancellare e ciò potrebbe portare a più tasse in futuro e ad aumentare il tasso di risparmio già oggi".