Milan | mai un argentino in gol nel derby Higuain può essere il primo

L'incendio a Milano - stop cinese all'immondizia straniera. La plastica è ormai un'emergenza : I cinesi l'hanno chiamata operazione yang laji , spazzatura straniera. È il blocco imposto nel luglio 2017 dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese a 24 materiali da riciclo: plastica, ...

Gazzoni Frascara : 'Baggio? Juve - Milan e Inter non l'hanno mai capito' : Giuseppe Gazzoni Frascara , ex presidente del Bologna , parla di Roberto Baggio al Corriere dello Sport : ''Alla Fiorentin a era amato ma poi lo vendettero alla Juve , dove non era capito. Come non era capito al Milan . Io lo capii, anche se ci misi tanto tempo a farlo capire sia a Ulivieri che a ...

Inter-Milan - Higuain talismano derby : non ne ha mai perso uno nei 90 minuti : Un Pipita in più per sperare in un risultato positivo. Gonzalo Higuain è un attaccante formidabile da oltre 300 gol in carriera, ma soprattutto un talismano in chiave derby. Ne ha giocati 16 finora e ...

Milano - via maiale dalle mense : "Al suo posto pollo e cous cous" : Si è scatenata un"accesa polemica nel Comune di Peschiera Borromeo (Milano), dove numerosi genitori stanno protestando con forza contro i menù scolastici proposti dallo scorso 8 ottobre.Il menù in questione, messo a punto dal gruppo Pellegrini S.p.a., interesserà gli istituti "R. L. Montalcini" e "Fabrizio De Andrè" ed ha ottenuto la totale approvazione dell"Agenzia di tutela della salute (Ats). Dello stesso avviso, tuttavia, non sembrano essere ...

Armani - adesso o mai più Milano a caccia dell'Europa : Milano alla ricerca del nuovo mondo con una squadra costruita bene e rinforzata rispetto a quella che ha vinto il 28° scudetto, dando credito a molti degli uomini dell'ultimo titolo. Anche nel ...

A Milano c'è una casa per bambini che non hanno mai toccato un albero : 'Arrivano qui bambini che non hanno mai toccato un albero o comprato un sacchetto di caramelle con la mamma'. Andrea Tollis di quei bambini che hanno trascorso un pezzo di vita in carcere, a volte ...

Probabili formaizoni/ Milan Olympiacos : quote e le ultime novità live (Europa league) : Probabili formazioni Milan Olympiacos: quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi oggi in campo a San Siro per il secondo turno di Europa League.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 05:18:00 GMT)

Giochi invernali 2026 - sì a Milano-Cortina. Di Maio : 'Non metteremo soldi' : 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente ...

Giochi invernali 2026 - è ufficiale : l'Italia candida Milano-Cortina. Di Maio : «Governo non metterà soldi» : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta...

Giochi 2026 - ufficiale la candidatura Milano-Cortina | Appendino replica - Di Maio : non metteremo un euro : Ufficializzata la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 ma il sindaco di Torino non ci sta: "Il Coni porti in votazione i dossier, si analizzino costi in modo analitico eil Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte"

Olimpiadi invernali - incredibile opposizione di Di Maio : “Milano-Cortina? Se le paghino loro” : Luigi di Maio contro la candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali, i 5 stelle si oppongono all’evento dopo l’esclusione di Torino “Dopo che è saltata l’ipotesi a tre la nostra posizione è molto semplice: chi vuole fare o se le paga da solo o non si fanno”. Così il ministro dello sviluppo, Luigi di Maio a margine dell’iniziativa Uilm. “E si dovranno pagare sia i costi diretti che i costi ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio : Milano-Cortina facciano - non mettiamo un euro : Per le candidature alle Olimpiadi 2026, "dopo che è saltata l'ipotesi a tre, la nostra posizione è semplice e chiara: o chi vuole farle se le paga da solo o le Olimpiadi non si fanno". Lo ha ribadito ...

Sconcerti : Milan da Champions - Juve perchè Ronaldo non esce mai? - Calcio : E le statistiche sono semplicemente quello che noi abbiamo già fatto, quindi storia, scienza. Con il Sassuolo la prevalenza è netta anche senza Higuain. Il Milan ha palleggio e tecnica, non una ...

Sassuolo-Milan - Castillejo si sacrifica e segna - Boateng non si ferma mai : PAGELLE SASSUOLO CONSIGLI 6 Non può nulla sui tre gol del Milan. LIROLA 6.5 Sempre presente. Sullo 0-0 salva sulla linea il pallonetto di Kessie. MARLON 5 Ha sulla coscienza la mancata chiusura sulla ...