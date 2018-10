Arrestato per droga un neo-militante della Lega | polemica in Campania

Leghista Arrestato per droga in Campania - l'imbarazzo del Carroccio : "Si era avvicinato a noi da pochi mesi" : Ha scatenato la polemica in Campania l'arresto, nell'ambito di un maxi blitz antidroga, di Bartolomeo Falco, ex consigliere comunale di Comiziano (Napoli), recentemente avvicinatosi alla Lega e in predicato per assumere un incarico di coordinamento nei ranghi locali del Carroccio.L'uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, è finito in manette all'alba di lunedì 15 ottobre nell'ambito ...

Scoperto con 100 dosi di eroina : 30enne Arrestato : Operaio nelle ore di lavoro, spacciatore una volta uscito di fabbrica. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nella giornata di ieri hanno arrestato ...

Usa - il giovane rapper viene Arrestato : “Hai 12 anni? Vai comunque in galera”. La zia protesta e il poliziotto reagisce così : Lil C-Note è un giovane rapper di 12 anni, molto noto negli Usa. Nelle scorse ore è stato arrestato da un poliziotto per aver venduto i suoi cd all’interno di un centro commerciale di Atlanta. L’atteggiamento dell’agente è subito stato molto energico. Mentre il poliziotto teneva il ragazzino bloccato per un braccio la zia del giovane – mentre riprendeva con il cellulare – ha iniziato a protestare, pregando ...

Comiso - marijuana in auto : 20enne Arrestato per spaccio di droga : La Polizia di Stato di Comiso la scorsa notte ha arrestato il 20enne marocchino, Oussama Bensmak per detenzione di droga ai fini dello spaccio

Abusa della figlia per nove anni - Arrestato : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Inchiesta sanità. Quinto e Benedetto tornano in servizio 1 giorno ago ASCOLTA RADIO ...

Terni - Arrestato rumeno per spaccio : Terni La Polizia di Stato ha arrestato ieri un giovane di nazionalità rumena, sorpreso in strada mentre tentava di cedere tre dosi di sostanza stupefacente ad un cliente italiano. I due, uno in sella ...

Dramma a Potenza - abusa della figlia minorenne per 9 anni : Arrestato 45enne : Un uomo di 45 anni è stato arrestato in provincia di Potenza con l'accusa di atti sessuali aggravati ai danni di minore: avrebbe abusato della figlia minorenne per 9 anni, fino a quando, lo scorso settembre, la ragazza non ha confidato tutto alla mamma, dalla quale l'uomo era da tempo separato, che l'ha denunciato mettendo fino all'incubo della sua bambina.Continua a leggere

Violentata dal papà per nove anni - l'incubo di una ragazzina. Arrestato l'orco 45enne : Un terribile incubo durato nove anni per una ragazzina , ora adolescente, che sarebbe stata abusata dal padre: ma dopo nove lunghi anni ha trovato il coraggio e si è confidata con la mamma, che ha ...

Ruba il tablet ad un operaio in pausa - Arrestato dalla Polizia : Ruba il tablet ad un operaio in pausa, arrestato dalla Polizia. Il giudice gli ha comminato la misura cautelare del divieto di dimora in provincia. Ruba il tablet ad un operaio in pausa, arrestato ...

Perseguita ex - Arrestato dai carabinieri : ANSA, - TRENTO, 16 OTT - Era nella cantina del condominio e aveva staccato la corrente elettrica dell'appartamento della ex convivente, con lo scopo di obbligarla a uscire di casa per riattivarla. È ...

Milano - uccise trans peruviana con penna-pistola : Arrestato 42enne/ Ultime notizie - già noto alla giustizia : Milano, uccise trans peruviana con penna-pistola: arrestato 42enne italiano. Ultime notizie, già noto alla giustizia: è accusato di omicidio volontario aggravato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Violenta per un anno la figlia dodicenne : bloccato in casa e Arrestato : Condannato con la pesantissima accusa di avere abusato per un anno della figlia dodicenne. I terribili fatti sono avvenuti in provincia di Forlì , poi l'uomo si era rifatto una vita trasferendosi a ...

Picchia la moglie e minaccia con un’ascia 2 donne/ Carmagnola - 39enne Arrestato per tentato omicidio : Picchia la moglie e minaccia di uccidere la cognata ed una vicina di casa con un'ascia: 39enne di Carmagnola, provincia di Torino, arrestato per tentato omicidio.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Roma : si finge tecnico termosifoni per derubare anziana signora - Arrestato : Roma – Si e’ finto tecnico della caldaia condominiale e con la scusa di dover effettuare un controllo per un’anomalia e’ riuscito ad entrare in casa di un’anziana Romana, 72enne, che in quel momento era sola, per rubarle i gioielli. Il malvivente, un 45enne, originario della provincia di Cuneo gia’ con precedenti specifici, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro con ...