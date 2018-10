La Sicilia e i giovani sono stati abbandonati

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) di Paolo Puccia Iin Italiae volendo avere un approccio scientifico al problema, c’è da mettersi le mani ai capelli. Dopo aver letto l’ennesimo La condizionele in Italia. Rapporto2018 dell’istituto Giuseppe Toniolo (ed. il Mulino) mireso conto come io e i miei coetanei, per non parlare dei piùancora, abbiamo regalato il nostro futuro alla mutevole situazione mondiale, che giorno per giorno cambia. Sembra quasi l’era di transizione dalla domenica dalla nonna a mangiare specialità centenarie, a mordi e fuggi in centri commerciali. Per chi? Cosa? Non si sa. In fondo, ci siamo ritrovati un bel po’ di roba da smaltire e conviverci sta rendendo molti dei, spesso indicati come la “new generation dei nullafacenti”, in supereroi dalle mille competenze nei più disparati settori....