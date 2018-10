I rischi della società ' inutilmente connessa'

Giornata mondiale della povertà : in Italia record di persone a rischio - : In Europa il nostro Paese è tra quelli con il maggior numero di potenziali poveri, quasi il 30 per cento della popolazione. Mattarella: "Evitare che la povertà si traduca in crescente marginalità ...

rischio sismico : controlli a Palazzo Spadaro e al Cataudella di Scicli : Progetto Ismers, tecnici della Betontest al lavoro per monitorare lo stato di salute di Palazzo Spadaro e dell’ISS“Cataudella” di Scicli

A rischio la messa in onda di Suburra 2 e non solo : una denuncia cambia la programmazione della serie? : La messa in onda di Suburra 2 è a rischio? I fan attendono con ansia di sapere quando andranno in onda i primi episodi su Rai2 e i nuovi episodi su Netflix ma ancora nessuno ha dato una conferma o una data ufficiale e questo potrebbe essere legato ad un problema legale. Secondo quanto riporta ilfaroonline.it sembra proprio che la messa in onda su Rai2 e quella su Netflix subiranno uno slittamento per via di una diffida legale inoltrata ...

rischio sismico Catania : il lavoro della commissione urbanistica : L'obiettivo del lavoro della commissione urbanistica è quello di godere delle agevolazioni previste per Catania, città ad alto Rischio sismico.

Oceano Pacifico - si è formata la tempesta tropicale Tara - potrebbe diventare il 12° uragano della stagione : rischio alluvioni e frane in Messico [MAPPE] : 1/7 ...

Del Potro - frattura della rotula/ Grave infortunio per il tennista argentino : la carriera è a rischio : Juan Martin Del Potro si è fratturato la rotula nel corso del match di Shanghai contro Borna Coric: responso medico durissimo, la carriera del tennista argentino ora è a serio rischio(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Tennis - terribile infortunio per Juan Martin Del Potro : frattura della rotula - carriera a rischio : terribile infortunio per Juan Martin Del Potro che si è procurato la frattura della rotula del ginocchio destro. Si tratta di un colpo davvero durissimo per l’argentino che da poche ore ha scoperto le conseguenze della brutta caduta capitata durante il match giocato contro il croato Borna Coric a Shanghai. Il 30enne, attuale numero 4 del mondo, termina così la stagione e la sua carriera è a serio rischio visto che questo non è nemmeno il ...

Perché il voto in Baviera rischia di essere l'inizio della fine (politica) per Merkel : Nel Land più ricco della Germania male gli alleati della Cancelliera. Ok i Verdi, entra in parlamento l'ultradestra. Merkel...

Protezione Civile - conclusa l’8ª edizione della campagna “Io non rischio” : Si è conclusa con successo l’ottava edizione della campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese promossa dal Dipartimento della Protezione Civile. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre, 3.500 volontari e volontarie di Protezione Civile hanno incontrato i cittadini nei punti informativi “Io non rischio” allestiti nelle principali piazze del territorio nazionale per comunicare e informare sul ...

VICTORIA 2/ Anticipazioni quarta puntata : a rischio la salute del bimbo della Regina? : VICTORIA 2, Anticipazioni quarta puntata: attentato alla vita della Regina mentre Drummond muore per salvare Peel che, scosso, si dimette dall'incarico di primo ministro.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:10:00 GMT)

Grande successo alla 30^ edizione della Fiera di Ottobre ad Arischia : Foto di Andrea Mandruzzato Grande successo alla 30^ edizione della Fiera di Arischia (L’Aquila), evento organizzato dall’Associazione Abruzzo Fiera che, riprendendo e rivitalizzando un antico mercato di bestiame locale, si è trasformato in un importante appuntamento nazionale per gli operatori del settore agricolo e dell’allevamento. Tutti gli anni la Fiera di Ottobre si svolge su un’area di circa 20.000 metri quadrati registrando numerose ...

Protezione civile : in 18 piazze della Toscana ‘Io non rischio’ : Grande affluenza da stamani nelle 18 piazze toscane dove si sta svolgendo ‘Io non Rischio’, campagna coordinata dal Dipartimento di Protezione civile in corso oggi e domani sulle buone pratiche di Protezione civile. Stand informativi, installazioni e iniziative come pedalate o trekking urbano, fino a una caccia al tesoro, animano l’iniziativa. Tanti i volontari, spiega una nota, appositamente formati, impegnati per incontrare ...

Bene confiscato alla camorra apre ai cittadini nel quartiere a rischio della provincia : Per nove anni sarà un luogo di incontro per associazioni e cittadini. Nel cuore di Scanzano, quartiere a rischio camorra di Castellammare. Oggi 13 ottobre, alle 10,30, l'inaugurazione del Bene ...

Stupro Cristiano Ronaldo - cosa rischia il calciatore della Juventus? La situazione : Stupro Cristiano Ronaldo – E’ un momento difficilissimo per l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è accusato di violenza sessuale, il calciatore ha deciso di uscire allo scoperto ma non mancano le preoccupazioni. cosa rischia il calciatore? Ecco l’intervista a Sportmediaset di Davide Steccanella, esperto di diritto internazionale e grande conoscitore del sistema giudiziario ...