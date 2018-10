La Festa del Cinema di Roma 2018 da Scorsese a Rovazzi

Nuovi eventi per Destiny 2 il 16 ottobre : orario e dettagli Stendardo di Ferro e Festa delle Anime Perdute : Oggi è un giorno importante per tutti i giocatori di Destiny 2, dato che arriveranno due eventi che ravviveranno il gioco. Bungie e Activision hanno ricordato che a partire dalle 19:00 ora italiana di oggi 16 ottobre inizieranno lo Stendardo di Ferro e la Festa delle Anime Perdute. Vediamo di cosa si tratta. Lo Stendardo di Ferro I veterani lo conoscono bene: inizierà come detto alle 19:00 per finire alla stessa ora di martedì 23 ottobre. ...

Dal 19 al 21 ottobre a Città della Pieve la Festa dello zafferano : Roma, 16 ott., askanews, - È un tesoro color rosso, che diviene poi giallo, è il 'croco' un tempo così chiamato, oggi noto a tutti come zafferano, di cui le terre di Città della Pieve son talmente ...

Cosa dobbiamo aspettarci dalla 13° Festa del Cinema di Roma : Mancano pochi giorni all'inizio dell'edizione numero 13 della Festa del Cinema di Roma, diretta per il quarto anno da Antonio Monda che, all'inizio del suo secondo mandato che scadrà nel 2020, per la prima volta avrà al suo fianco il nuovo vicepresidente della Fondazione Laura Delli Colli (subentrata a Piera Detassis) e dedicata al genio di Peter Sellers, protagonista di una retrospettiva che comprende ...

Cosa dobbiamo aspettarci dalla 13° Festa del Cinema di Roma : Mancano pochi giorni all'inizio dell'edizione numero 13 della Festa del Cinema di Roma, diretta per il quarto anno da Antonio Monda che, all'inizio del suo secondo mandato che scadrà nel 2020, per la ...

Eurochocolate : dal 19 ottobre a Perugia torna la Festa del cioccolato : EurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateChe autunno sarebbe senza Eurochocolate? Perché ormai il festival internazionale del cioccolato di Perugia è un appuntamento fisso: quest’anno si terrà dal 19 al 28 ottobre, e sarà ancora una volta il miglior pretesto per un weekend perché la città (e l’Umbria) è sempre bellissima. E poi, come si fa a resistere al cioccolato? LEGGI ANCHE8 cose ...

Tutto è pronto all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la Tredicesima Festa del Cinema. Scorsese e Michael Moore tra gli ospiti più attesi : Dal 18 al 28 Ottobre, precisamente all’Auditorium Parco della Musica, Roma ospiterà la Tredicesima Festa del Cinema di Roma, la quarta diretta da Antonio Monda. Confermata la fortunata formula degli scorsi anni: una quarantina di titoli facenti parte della Selezione Ufficiale, di cui fa parte la sottosezione Tutti ne parlano, dedicata a film caratterizzati da un percorso internazionale di successo, la categoria dedicata ai classici del cinema ...

Womanity di Barbara Cupisti alla Festa del Cinema di Roma : Womanity è un film che racconta trentasei ore di vita di quattro donne che vivono in India, Egitto e USA. Nelle stesse ore, le donne di Washington maniFestano per mandare un messaggio al Presidente degli USA e a tutto il mondo: i diritti delle donne sono diritti umani e devono essere rispettati. Le trentasei ore raccontano le storie di resilienza delle protagoniste e ci conducono nella “forza positiva” che le donne esercitano nella società, ...

Ferpi alla Festa del Cinema di Roma 2018 : Cinema – Comunicazione – Diritto d’ Autore a confronto Ferpi, partner culturale della Festa del Cinema di Roma, a seguito

Zingaretti : Festa del Cinema Roma ha resistito ad attacchi : Roma – “È vero, hanno fatto di tutto contro la Festa del Cinema di Roma ma abbiamo resistito. Io sono testimone oculare, in questi 11 anni di mio ruolo da amministratore, di tante sarabande e dibattiti e ha resistito la Festa perche’ e’ stato, ed e’, un grande evento internazionale che alla fine resiste per il gradimento del pubblico”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine ...

Bologna - picchia la campagna che ha in braccio un bimbo/ Aggressione durante Festa del figlio : arrestato : Bologna, picchia la campagna che ha in braccio un bimbo. Ultime notizie, Aggressione durante festa del figlio: arrestato un trentenne nato in Nigeria.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:54:00 GMT)

Trieste - la grande Festa del mare con 2.689 iscritti : vince Spirit of Portopiccolo : Il team tutto triestino ha impiegato 57 minuti per raggiungere il traguardo. Tempus fugit e Way of life al secondo e terzo posto

Aborto - a Verona la partenza della maniFestazione di 'Non una di meno' : Partita a Verona la manifestazione nazionale a Verona delle attiviste di 'Non una di meno' per l'Aborto libero, sicuro e gratuito. Nella città veneta la scorsa settimana l'amministrazione comunale ha ...

4x4Fest 2018 : entra nel vivo la Festa dell’off-road : 4x4Fest 2018 è entrato nel vivo. Venerdì il taglio del nastro, poi la conferenza stampa hanno dato il via alla 18° edizione dell’evento interamente dedicato all’off-road che quest’anno raggiunge la maggiore età, un record importante che si basa su risultati di mercato che confermano una crescita costante del segmento dei fuoristrada “con percentuali che passano […] L'articolo 4x4Fest 2018: entra nel vivo la festa ...

Hill House : una casa inFestata e una famiglia alle prese con i ‘fantasmi del passato’ nella nuova serie : Hill House Se siete amanti del genere horror c’è qualcosa che potrebbe fare al caso vostro: Hill House, nuova produzione Netflix disponibile da questo weekend. Liberamente ispirata al libro di Shirley Jackson – pubblicato nel 1959 - The Haunting of Hill House, la serie tv è stata creata e diretta da Mike Flanagan (conosciuto soprattutto per Ouija – L’origine del male). Nel cast del telefilm spiccano Michiel Huisman (già visto ne Il trono ...