Gossip Uomini e Donne | l' ex tronista Giorgia Lucini aspetta un maschio | l' annuncio sul web

Uomini e Donne/ Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo vicini : la foto scatena il Gossip (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo vicini dopo la rottura? Una foto accende i sospetti eppure...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Gossip : Giorgio Manetti ha ritrovato l'amore : Il 2018 è un anno di grandi cambiamenti per Giorgio Manetti, storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Il Gabbiano ha deciso di non tornare nel parterre del dating show di Canale 5 per dedicarsi ad una nuova avventura lavorativa. A meta' settembre ha lanciato un'agenzia di eventi, la 'Giorgio Manetti Lifestyle, in collaborazione con una nota wedding planner, e da allora si è impegnato completamente a questa nuova sfida. Le novita' non ...

Uomini e Donne Gossip - Federica Benincà in ospedale : nuovi problemi di salute : Uomini e Donne gossip: l’ex corteggiatrice Federica Benincà sta di nuovo male Il 2018 è un anno da dimenticare per Federica Benincà. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata single e ha da qualche mese diversi problemi di salute. In questi giorni è tornata di nuovo in ospedale a causa di una forte gastrite. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Federica Benincà in ospedale: nuovi problemi di salute proviene da gossip e ...

Andrea Iannone - duro sfogo contro il Gossip : ‘Basta attribuire a Belen storie con altri uomini!’ : Andrea Iannone si scaglia contro il gossip, in difesa di Belén Rodríguez, sua legittima fidanzata, e tutto sommato anche di sé stesso: “Nessun rispetto per una donna che ha il solo ‘torto’ di essere famosa. Esistono anche semplicemente amicizie, Belén è una donna dai sentimenti seri“, ha scritto il motociclista sul suo profilo Instagram, sezione storie. Il pilota abruzzese, insomma, non ce l’ha fatta più a reggere ...

Uomini e Donne Gossip - Teresa Cilia in lacrime : “Perché sempre io?” : Uomini e Donne gossip: Teresa Cilia in lacrime si sfoga sui social Teresa Cilia parla con i suoi fan e mostra le lacrime che le scendono dagli occhi. L’ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbe aver perso il marito Salvatore Di Carlo. Tra loro sembrava andare tutto bene, ma poi qualcosa pare sia andato storto. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Teresa Cilia in lacrime: “Perché sempre io?” proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip - le troniste Mara e Teresa : rissa sfiorata in studio : gossip Uomini e Donne, acceso scontro tra Mara Fasone e Teresa Langella: si arriva quasi alle mani Si acuisce sempre più lo scontro tra Teresa Langella e Mara Fasone a Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del Trono Classico le due avrebbero avuto un’accesa discussione, tanto da far temere il peggio. A raccontarla il Vicolo delle […] L'articolo Uomini e Donne gossip, le troniste Mara e Teresa: rissa sfiorata in studio ...

Gossip Uomini e donne - bufera su Sara Affi Fella : 'L'ex Nicola pronto a dire la verità' : Non si placano le polemiche su Sara Affi Fella, la protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne, la quale in questi giorni ha ufficializzato l'inizio della sua nuova storia d'amore con il calciatore Vittorio Parigini, con il quale ormai fa coppia fissa da diverse settimane. Eppure la notizia di questo nuovo fidanzamento ha fatto storcere il naso ad un bel po' di persone e il suo ex Nicola Panico, con il quale l'abbiamo vista partecipare a ...

Gossip Uomini e donne - bufera su Sara Affi Fella : 'L'ex Nicola pronto a dire la verità' : Non si placano le polemiche su Sara Affi Fella, la protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne, la quale in questi giorni ha ufficializzato l'inizio della sua nuova storia d'amore con il calciatore Vittorio Parigini, con il quale ormai fa coppia fissa da diverse settimane. Eppure la notizia di questo nuovo fidanzamento ha fatto storcere il naso ad un bel po' di persone e il suo ex Nicola Panico, con il quale l'abbiamo vista partecipare a ...

Uomini e Donne Gossip - Manfredi Ferlicchia : pausa da Instagram : Uomini e Donne gossip: per quale motivo l’ex corteggiatore Manfredi Ferlicchia si allontana dai social? Uno degli storici protagonisti di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha postato uno strano messaggio su Instagram. Il personaggio in questione è Manfredi Ferlicchia, ex corteggiatore di Giorgia Lucini. Il biondo ragazzo dagli occhi azzurri, all’epoca conquistò la tronista […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Manfredi ...

Uomini e Donne Gossip : Sara Affi Fella avvistata insieme al suo nuovo fidanzato : Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella insieme a Vittorio Parigini a Roma Tante le voci sul nuovo amore di Sara Affi Fella che durante gli scorsi giorni hanno invaso il web. Alcuni dettagli, like e frasi avevano lasciato intuire che per l’ex tronista di Uomini e Donne ci fosse un nuovo amore all’orizzonte. E, […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella avvistata insieme al suo nuovo fidanzato proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : l'ex tronista Giorgia Lucini aspetta un bambino : Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne e oggi apprezzata influencer, [VIDEO] ha usato Instagram per annunciare di essere in attesa del suo primo figlio. La ragazza, che è ricordata dagli amanti del Gossip per le relazioni che ha avuto con Manfredi Ferlicchia prima e con Andrea Damante poi, sta per rendere padre Federico Loschi, un giocatore di basket con il quale fa coppia fissa da poco più di due anni. Giorgia Lucini sorprende: 'Sono ...

Uomini e donne - Gossip scabroso : nuovo uomo per Sara Affi - spunta il calciatore : Sara Affi Fella, dopo la fine della sua breve storia con Luigi Mastroianni nata a Uomini e donne , avrebbe un nuovo uomo. Il Vicolo delle news mormora di aver notato delle piccole coincidenze sui ...

Uomini e Donne Gossip - 6 mila euro per un post di Giulia De Lellis su Instagram? L’indiscrezione : Uomini e Donne gossip, Giulia De Lellis e i guadagni stellari da influencer: “Un post su Instagram non meno di 6 mila euro” La carriera di Giulia De Lellis come influencer, dopo Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, ha decisamente preso il volo negli ultimi anni. Su Instagram, infatti, l’ex corteggiatrice vanta numeri […] L'articolo Uomini e Donne gossip, 6 mila euro per un post di Giulia De Lellis su Instagram? ...

Gossip Uomini e Donne : ecco chi sono i due nuovi tronisti - Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi : Dopo aver conosciuto le due nuove troniste di Uomini e Donne stagione 2018/2019, andiamo a fare conoscenza dei due nuovi tronisti che, a dir la verità, il pubblico del people show di Maria De Filippi dovrebbe ricordare perfettamente, visto che sono stati protagonisti alcuni mesi fa. Si tratta dell’ex fidanzato di Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e dell’ex corteggiatore di Nilufar Addati, Lorenzo Riccardi. Luigi Mastroianni pronto ...