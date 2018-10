Tap | Lezzi | scelta in 36 ore ma stop ha costi troppo alti

Barbara Lezzi - pace con Emiliano : "Puglia non rischia fondi Ue"/ Governo - frizioni con Conte su gasdotto Tap? : Barbara Lezzi, pace con Emiliano: "Puglia non rischia fondi Ue". Ultime notizie Governo, frizioni con Conte su gasdotto Tap? Ecco le parole del ministro per il Sud(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Lezzi : "Nessun condono per gli evasori milionari. E la Tap non è strategica" : La ministra del Sud rilancia sul reddito di cittadinanza: "Da subito risorse per un milione e mezzo di giovani delle famiglie povere"

Tap - Lezzi : “Per me l’opera non è strategica. Salvini è a favore? Deciderà il premier Conte” : “Per me non un’opera strategia”. Al termine della prima riunione della cabina di regia per la programmazione del fondo di sviluppo e coesione, convocato e presieduto da Barbara Lezzi, il Ministro per il Sud ha risposto ad alcune domande sul Tap, all’indomani dell’incontro tra Tony Blair e Matteo Salvini e dopo un’intervista nella quale il leader della Lega e ministro dell’Interno ha affermato che ...

Tap - Lezzi a Salvini : “Al Sud servono infrastrutture”/ Ultime notizie : M5s-Lega - scontro sulle grandi opere : Salvini: "Pedemontana, Tap e Tav: benefici superiori a costi”. Video Ultime notizie: il ministro dell'Interno replica a Di Battista sulle grandi opere, interviene Barbara Lezzi(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:50:00 GMT)