Tacconi a Calciomercato it | “Perin non doveva scegliere la Juventus”

serieanews

: ?? ESCLUSIVO! #Inter - Tacconi: 'Erede di Handanovic? Mi convincono Cragno e Scuffet' via @GiorgioTrob96… - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO! #Inter - Tacconi: 'Erede di Handanovic? Mi convincono Cragno e Scuffet' via @GiorgioTrob96… - cheobravo : RT @calciomercatoit: ?? ESCLUSIVO! #Juventus - Tacconi: 'Perin ha sbagliato a scegliere i bianconeri' via @GiorgioTrob96 - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO! #Milan - Tacconi: 'Donnarumma migliora, la presenza di Reina lo aiuta' via @GiorgioTrob96… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Scanzonato, diretto, a volte ispido, sicuramente mai banale parliamo dell’ex portiere della Juventus Stefano, erede diretto di un monumento come Dino Zoff. Dieci anni a difesa della porta della Vecchia Signora, dal 1983 al 1992, in bacheca due scudetti, una coppa Italia e tutto quello che un calciatore degli anni 80 poteva vincere a livello … L'articolo.it: “Perin nonla Juventus” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A,, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....