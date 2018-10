Reddito di cittadinanza a base geografica | la supercazzola di Luigi Di Maio e Giuseppe

“Il Reddito cittadinanza può destare preoccupazioni ma aiuterà il lavoro” - dice Conte : "Mi rendo conto che il Reddito di cittadinanza possa destare qualche preoccupazione, ma vi assicuro che sarà solo un aiuto al lavoro". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervenendo alla Scuola di Formazione Politica della Lega. fonte Facebbok?

Reddito di cittadinanza - molti esclusi al Sud “Il 47% andrà al Nord” : «Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica». Il premier Giuseppe Conte annuncia davanti a una platea leghista a Milano un altro tassello del Reddito di cittadinanza per cercare di spiegare che la misura principe dei Cinque Stelle non è destinata soltanto al sud del Paese. Una preoccupazione dovut...

Reddito di cittadinanza - molti esclusi al Sud "Il 47% andrà al Nord" : 'Sono dettagli che aiuteranno a rendere più o meno efficace la riforma', spiega il premier Conte che ieri sera ha incontrato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, assenti Di Maio e Salvini, in ...

Manovra : pensioni - condono - Reddito di cittadinanza dividono ancora Lega e M5S Il vertice notturno a Palazzo Chigi : Oggi Consiglio dei ministri per la Manovra. Prima però si terranno i vertici tra Lega e Cinquestelle per un accordo sui punti cardine. I grillini puntano a 10 miliardi per il reddito di cittadinanza ma la Lega non vuole colpire le pensioni sotto i 4.500 euro. Divisioni anche sul tetto al condono

Reddito di cittadinanza - Conte svela : 'Pensiamo distribuzione su base geografica' : Giuseppe Conte partecipa alla scuola di formazione della Lega, in corsa a Milano, e parla del Reddito di cittadinanza. Una misura agognata dal programma pentastellato, ma che ormai risulta pienamente condiviso dal Carroccio. L'esecutivo è pronto a battersi affinché venga messa in atto gia' a partire dal prossimo anno e il Presidente del Consiglio ci tiene a sottolineare che non si tratta di una misura assistenzialista, come qualcuno intende ...

Luigi Di Maio : «Il 47% del Reddito di cittadinanza andrà al centro-nord» : Per il reddito di cittadinanza, 'il 47% delle famiglie destinatarie sarà del centro-nord'. Ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio , a Domenica Live. 'Aiutiamo quasi un milione di bambini. Su 10 ...

Di Maio : "I soldi per la manovra ci sono" | "Reddito di cittadinanza soltanto per italiani" : Di Maio nel salotto di "Domenica Live" parla del reddito di cittadinanza: "Finché non abbiamo la regolazione dei flussi, la misura si rivolge solo agli italiani"

Di Maio ospite della D'Urso ha rivelato qualche dettaglio sul Reddito di cittadinanza : Con il reddito di cittadinanza 'aiutiamo quasi un milione di bambini. Su 10 miliardi - ha chiarito Di Maio - 6 miliardi andranno a famiglie con minori. Queste famiglie avranno genitori che potranno ...

Reddito di cittadinanza - come funziona in Germania : Roma, 14 ott., AdnKronos, - Il Reddito di cittadinanza in Italia è ancora tutto da realizzare. In Europa, però, numerosi Paesi hanno da tempo implementato forme di Reddito minimo garantito con l'...

Manovra - Di Maio : Reddito di cittadinanza solo per italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : Se rifiuti lavoro perdi Reddito cittadinanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pensioni d’oro - Di Maio : “Taglio varrà un miliardo di euro. Reddito di cittadinanza? Il 47% andrà a famiglie del centro-nord” : Il taglio alle Pensioni d’oro varrà un miliardo di euro di risparmi e verrà approvato lunedì nel decreto fiscale, al vaglio del Consiglio dei ministri. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Barbara D’urso a Domenica Live, fornendo anche diversi dettagli del Reddito di cittadinanza. Per “smentire un po’ di bugie”, spiega ad esempio il leader del M5s, “il 47% delle famiglie destinatarie sarà del ...

Di Maio : 'Lunedì approviamo manovra - i soldi ci sono' - 'Reddito di cittadinanza solo per italiani' : "Reddito di cittadinanza solo per italiani" - "Inevitabilmente dobbiamo farlo solo per gli italiani, ma non per razzismo", spiega il ministro del lavoro a Domenica Live parlando del reddito di ...

Manovra - Di Maio : 'Lunedì la approviamo - i soldi ci sono' - 'Reddito di cittadinanza solo per italiani' : "Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell'Italia". Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio . "...