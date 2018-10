Modric | ' Cristiano Ronaldo è il più forte di tutti Avrei voluto giocare con Zidane'

Modric elogia Cristiano Ronaldo : 'Di gran lunga superiore a tutti' : MADRID - ' Mi sarebbe piaciuto giocare al fianco di Zinedine Zidane ' . Luka Modric , che da Zizou è stato allenato al Real Madrid , confessa tutta la sua ammirazione per l'ex fuoriclasse francese, ...

Cristiano Ronaldo polemico : “premio Puskas a Salah? La mia rovesciata era più bella! E su Modric…” : Cristiano Ronaldo in tutta sincerità ha parlato dei casi relativi ai premi FIFA finiti nelle mani di Modric e Salah “Volevo ringraziarvi per il sostegno che mi date sempre: siete sempre al mio fianco, continuate a supportarmi perché siete importanti affinché io lavori sempre al meglio, per essere il numero uno: quello è l’obiettivo. Abbiamo una bella partita contro una grande squadra: siamo concentrati e vogliamo vincere“. ...

Il migliore è Luka Modric. Nessun premio per Cristiano Ronaldo - che non si presenta alla cerimonia : Georgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaO con noi, o senza di noi. Il messaggio di Cristiano Ronaldo e Leo Messi arriva forte e chiaro ai vertici del calcio. I due fenomeni del pallone, che negli ultimi dieci anni si sono spartiti tutti i riconoscimenti più importanti, hanno inviato un fax alla Fifa per comunicare che ...

Modric migliore al mondo : 'Congratulazioni Cristiano! Grato a Real e Croazia' : Luka Modric , stella del Real Madrid , ringrazia dopo aver ricevuto il premio Fifa The Best : 'E' un onore essere qui. Volevo congratularmi con Salah e Cristiano. Senza i miei compagni del Real Madrid ...

Lo sfottò della Federazione croata a Cristiano Ronaldo : anche stavolta dietro a Modric : Cristiano Ronaldo preso un po’ in giro dalla Federazione croata di calcio che si culla il suo gioiello Luka Modric La Federazione croata di calcio, ci ha preso gusto nell’applaudire il suo fenomeno Modric. In occasione dell’elezione del Fifa best player, è già trapelata l’indiscrezione che a vincere il premio sarà il calciatore croato, così come per il premio di miglior giocatore della scorsa Champions League. La ...

Sergio Ramos in tackle su Cristiano Ronaldo : 'Fifa Best Player? Deve essere Modric' : Il ' Best Player ' - secondo il difensore spagnolo e del Real - è il centrocampista croato vice campione del mondo e suo compagno di club, già premiato dalla Uefa con buona pace di Cristiano Ronaldo ,...

Ramos "snobba" Cristiano : "Il FIFA The Best? Lo darei a Modric" : "Ci sono giocatori con più marketing, con più nome, ma Modric merita". Il riferimento di Sergio Ramos è chiaro: nell'intervista rilasciata ad "As" dopo la vittoria della Spagna contro l'Inghilterra, ...

Fifa The Best - Cristiano Ronaldo sfida ancora Modric. In corsa anche Salah. Messi fuori dai finalisti dopo 12 anni : Cristiano Ronaldo può rifarsi. I tre finalisti del premio "The Best Fifa 2018" sono gli stessi del giocatore dell'anno Uefa: Luka Modric, CR7 e Mohamed Salah. La federcalcio mondiale ha annunciato le ...

The Best FIFA Football Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...

Fifa The Best - Cristiano Ronaldo sfida ancora Modric. In corsa anche Salah : Cristiano Ronaldo può rifarsi. I tre finalisti del premio "The Best Fifa 2018" sono gli stessi del giocatore dell'anno Uefa: Luka Modric, CR7 e Mohamed Salah. La federcalcio mondiale ha annunciato le ...

Premio a Modric - la sorella di Cristiano Ronaldo : "I numeri sono questi - tirate le vostre conclusioni" : Com'era prevedibile, la scelta di assegnare a Luka Modric il Premio come Men's Player of the Year non è stata digerita da Cristiano Ronaldo che, una volta appresa la notizia dal suo agente Jorge ...

Premio Uefa a Modric : ecco cosa ha fatto Cristiano Ronaldo a Torino : Un'ingiustizia, una grande delusione che solo l'affetto dei parenti e degli amici più stretti poteva aiutare a smaltire. Così Cristiano Ronaldo ha vissuto la mancata assegnazione del Premio Uefa per ...

Perez zittito su Cristiano Ronaldo ‘ridicolizza’ l’Inter : “volevano prendere Modric senza pagare un euro” : Da Lukas Modric a Cristiano Ronaldo, il presidente del Real Madrid Florentino Perez commenta l’addio ai Blancos di CR7 e torna sull’argomento Inter “Certo che è rimasto. l’Inter ha cercato di prendere un numero 10 come lui senza pagare un euro. Una cosa mai successa in vita mia“: così Florentino Perez, presidente del Real Madrid commenta l’affare mai concluso tra i Blancos e l’Inter per Lukas Modric. ...

Modric premiato dalla Uefa - Cristiano Ronaldo non ci sta! L’agente di CR7 furioso : “è ridicolo” : Dopo il commento di Beppe Marotta sull’affaire Cristiano Ronaldo ed il premio di miglior calciatore Uefa a Modric arrivano le parole di Jorge Mendes L’assenza di Cristiano Ronaldo in occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League a Montecarlo non è passata inosservata. Il portoghese ha deciso di disertare l’evento a causa dell’assegnazione del premio di miglior calciatore a Lukas Modric. Il gesto di protesta ...