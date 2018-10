Manchester United | un principe saudita vuole comprare il club

Inter - il Manchester United insiste per Perisic : pronta una nuova offerta (RUMORS) : Uno dei migliori elementi presenti all'Interno della rosa dell'Inter [VIDEO] è sicuramente l'esterno croato Ivan Perisic, grande protagonista con la propria Nazionale al Mondiale in Russia la scorsa estate. Il giocatore si è messo in mostra, in particolar modo, in semifinale contro l'Inghilterra con il gol del pareggio e l'assist per il gol vittoria di Mandzukic e in finale contro la Francia, segnando il gol del momentaneo pareggio. Prestazioni ...

Calciomercato - Mourinho osserva Milinkovic-Savic e Milenkovic durante Montenegro-Serbia : li vuole al Manchester United : Che Mou voglia rafforzare il Manchester Utd dopo una campagna acquisti estiva ritenuta non soddisfacente e un avvio di Premier sotto tono, non è una novità. Lo 'Special One' ha approfittato di questa ...

Calciomercato Manchester United : Mourinho osserva da vicino due protagonisti della Serie A : Il Calciomercato non si ferma mai: a più di due mesi dall’apertura della sessione invernale, Josè Mourinho, approfittando della sosta per le Nazionali, ha approfittato per osservare da vicino alcuni calciatori che potrebbero fare al caso del Manchester United, deludente in questa prima fase di stagione. Ieri lo Special One è andato a vedere Montenegro-Serbia, che si sfidavano per la prima volta dalla separazione calcistica dei due ...

Manchester United - il gol di Martial col Newcastle costa 10 milioni : L'attaccante classe '95 è stato protagonista della rimonta dello United sul Newcastle, una rete che pesa sulle casse della società inglese. L'articolo Manchester United, il gol di Martial col Newcastle costa 10 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester United - nuova vita per Sir Alex Ferguson : addio al vino rosso : La salute al primo posto, vietato sgarrare pure di fronte alle passioni. Un imperativo d'attualità anche per Sir Alex Ferguson , leggendario allenatore del Manchester United dalla bacheca infinita: 38 ...

Inter - continua il pressing di Barcellona e Manchester United per Skriniar : Uno dei giocatori più chiacchierati in casa Inter negli ultimi giorni è stato sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria per cinque milioni di euro più bonus e il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore ha stupito tutti con il rendimento dello scorso anno che lo ha portato ad essere considerato uno dei migliori Interpreti del ruolo in Italia e in Europa. Prestazioni che ...

Manchester United - maledetti bonus : il gol di Martial gli costa 10 milioni : Un gol può valere tanto: tre punti, per esempio. Una vittoria o la fine di una crisi. Ma anche la bellezza di… 10 milioni. Già, in un mercato fatto di bonus e promesse può succedere anche questo, ...

Manchester United - Ibrahimovic prende le difese di Mourinho : “È ancora l’uomo giusto” : Josè Mourinho non se la sta passando benissimo dalle parti dell’Old Trafford: l’andamento oscillante della sua squadra, a -7 dalla vetta e già fuori in Coppa di Lega, lo pone costantemente a rischio esonero. Così ci ha pensato un suo ex calciatore, Zlatan Ibrahimovic, a prenderne le difese: “Penso che abbia ancora le qualità per vincere la Premier League, credo sia l’uomo giusto per questo club. Ma un allenatore è ...

Ibrahimovic : 'Mourinho arrogante? No - è un vincente. Può vincere il titolo al Manchester United' : José Mourinho non sta attraversando il periodo più tranquillo, dal punto di vista professionale, della sua vita. I risultati negativi con lo United lo hanno coinvolto, infatti, in un vortice di ...

Juventus-Manchester United - ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti : La Juventus sfida il Manchester United all'Alliazn Stadium il 7 novembre: ecco le indicazioni sui biglietti L'articolo Juventus-Manchester United, ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester United - Giuseppe Marotta nel mirino dei Red Devils : Secondo l'Independent i Red Devils avrebbero avviato i contatti per portare l'ormai ex Ad della Juventus in Inghilterra e riformare così la struttura del club. L'articolo Manchester United, Giuseppe Marotta nel mirino dei Red Devils è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Carlo Verdone sta con Mourinho : 'Ho visto il suo Manchester United - mi piace moltissimo' : ROMA - Carlo Verdone è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione 'I Lunatici', condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del ...

Manchester United - Mourinho punta a Skriniar e Romagnoli già a gennaio : Dopo la vittoria in rimonta del Manchester United contro il Newcastle di questo sabato , da 0-2 a 3-2, , José Mourinho alza la voce e chiede alla società un gesto simbolico, un segnale per dimostrare ...

Manchester United - 3-2 al Newcastle : quel consiglio di Pogba che salva Mourinho : Nel momento del bisogno, il consiglio migliore è arrivato dal "nemico". Vittoria in rimonta del Manchester United e Mourinho salva la panchina, 3-2 al Newcastle e show in conferenza : "Su di me una ...