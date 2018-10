Def | il ministro Tria tira dritto Giudizio Upb su stime obsolete

Def - dopo non validazione Upb la palla passa al ministro Tria : dopo la decisione dell'Upb, la palla torna nelle mani del ministro dell'Economia Giovanni Tria il quale dispone di due opzioni. La prima è che il Tria recepisca le richieste di …

Def - dibattito in aula tra Brunetta e Tria : Borghi spegne il microfono al ministro : Il tutto è nato da una domanda del parlamentare di Forza Italia che incalzava il ministro sulle ripercussioni di uno spread a 400 punti

Def - battibecco Tria e Brunetta sullo spread. E Borghi spegne il microfono del ministro : battibecco in conclusione dell’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria, tra il titolare di via XX settembre e Renato Brunetta. Il deputato azzurro chiede ripetutamente al ministro Tria “se giovedì quando in Aula a Montecitorio verrà votato il Def – che contiene una stima dello spread a 240 punti – il differenziale sarà arrivato a 400 cosa accadrà, rifarà i conti?”. Tria inizia a rispondere, ma a quel punto il Presidente ...

Il ministro Tria oggi all'Eurogruppo - primo test con i partner dell'Ue sul Def : Attesa per il duplice test sulla manovra. Non solo dalla riapertura dei mercati dopo il venerdì nero delle borse ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dell'economia Tria e i partner dell'unione europea -

Che è il risultato di una mediazione «non da poco», e che non ha mai minacciato di dimettersi

Chi - cosa e quando - ha fatto cambiare idea al ministro Tria sul Deficit? : Dov'è la verità? L'unico dato certo è che il ministro dell'Economia ha accettato di mettere la sua firma sotto un Documento di economia e finanza che si tradurrà in circa 13 miliardi di spesa in più ...

Chi (cosa e quando) ha fatto cambiare idea al ministro Tria sul Deficit? : L’accordo è fatto, M5s e Lega esultano per aver convinto il ministro dell’Economia Giovanni Tria ad accettare di varare una manovra in deficit, alzando l’asticella della spesa dal 1,6% al 2,4%. Ma il giorno dopo la notte di esultanza dei grillini davanti a Palazzo Chigi, della tradizionale conferenza stampa in cui premier e ministri illustrano i conti, numeri alla mano, ancora non c’è traccia. E soprattutto ...

Nella notte accordo sulla manovra. Il ministro Tria cede : Deficit/Pil al 2 - 4 % : via libera ai provvedimenti attesi da Lega e Cinquestelle come reddito di cittadinanza, riforma fiscale e delle pensioni -

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...