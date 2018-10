Affido condiviso | sottosegretario Vincenzo Spadafora | “Nostro dovere rivedere ddl Pillon”

Affido CONDIVISO/ E ddl Pillon : perché il mediatore familiare non c'è? : Per la prima volta il ddl Pillon parla di mediazione familiare, ma sul punto appare confuso e migliorabile, scrive una mediatrice professionale.

Affido condiviso - “il ddl Pillon favorisce i padri-padroni - maltratta i bambini e ricatta le donne” : “Un attentato ai diritti dei bambini e delle donne, che favorisce la violenza, gli abusi sessuali, la pedofilia e i maltrattamenti in famiglia. Una legge orribile, incivile, impresentabile, con un impianto parossistico e di un’impensabile rozzezza e inciviltà, che esporrebbe l’Italia alla pubblica derisione”. A definire così il disegno di legge 735/2018, a firma del senatore Simone Pillon (attualmente in Commissione Giustizia al Senato) è ...

Affido condiviso - il ddl Pillon non consegni i bambini a genitori violenti : “Verrebbe da dire avete voluto l’autonomia ? Ora godetevela”. Queste le parole che il senatore Simone Pillon, firmatario del disegno di legge su separazione e affidamento di figli, scrisse mesi fa su Facebook. Eppure le separate hanno ben poco da godere perché non sono Veroniche e Ivana (Trump). La separazione impoverisce gli uomini ma le donne separate sono più povere ce lo dicono i dati Istat. Che cosa dovrebbe ...

Affido condiviso - nuovo scontro fra Forza Italia e Lega : Sull'Affido condiviso nuovo scontro fra Forza Italia e Lega. Il deputato della Lega Simone Pillon, che di mestiere fa l'avvocato e che ha presentato un controverso disegno di legge sull'Affido ...

Ddl Affido condiviso : il senatore - e mediatore familiare - Simone Pillon è al centro di un conflitto d'interesse? : Secondo Pillon, se i genitori riescono a raggiungere un accordo "stipulano un 'piano genitoriale' che prevede cosa il figlio debba fare o non fare, che scuole frequentare, che sport praticare, dove ...

Affido condiviso - il ddl Pillon e i pericoli di una legge infarcita di ideologia : Non sembra certo essere questo il migliore dei mondi possibili secondo il neo senatore promoter dei Family day Simone Pillon. Nelle scuole italiane trova sempre qualcuno di troppo che racconta favole di streghe ai bambini, succede che alcune gravidanze indesiderate vengono interrotte e anche che talvolta qualcuno si innamori di una persona dello stesso sesso e reclami il diritto all’uguaglianza. Tutte brutte faccende per lui, di cui si sta ...

Ritardi e proteste al cantiere del Ddl Pillon sull'Affido condiviso - dubbi tra i 5 Stelle : "Chi lo sa che per Pasqua non riusciamo a regalare ai bambini le vacanze con la mamma o con il papà". Simone Pillon pesa le parole. Se "non è uno stop, nessuna interruzione"- come si affanna a precisare lui stesso - il suo intervento, ieri sera in tarda serata in diretta Facebook, segna di sicuro una brusca frenata nel cammino del disegno di legge sull'affido condiviso di cui è primo firmatario. "Adesso dobbiamo dare ...

Affido CONDIVISO/ E ddl Pillon - ecco i problemi (non risolti) dell'assegno di mantenimento : Spunti di riflessione a margine del ddl Pillon (Lega) sull'affidamento di figli di coppie separate. Il rischio è di ingabbiare la realtà invece di ascoltarla. ALDA VANONI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:08:00 GMT)AFFIDO CONDIVISO/ Pillon (Lega): ho messo gli interessi dei figli al centro del mio ddlLETTURE/ "Benvenuto a casa": il miracolo all'origine dell'accoglienza, di A.M. Vanoni

Affido condiviso - sette cose da fare per rendere il ddl Pillon davvero efficace : di Marilena Mazzolini e Anna Lubrano Lavadera Nel 1970 arriva la legge che introduce il divorzio in Italia, 1978 il referendum la ratifica, dopo molte battaglie civili, nel 2006 entra in vigore la legge sull’Affido condiviso. Sono maturi i tempi per una riforma, in che senso e da che punto di vista? Quando la legge arriva in Italia fotografa e interpreta un Paese molto diverso da quello di oggi, la maggioranza delle donne è dedicata alla ...

Affido condiviso - M5s dopo le polemiche su ddl Pillon : “Aspetti da approfondire ma andiamo avanti”. Appello donne Pd : “Sul ddl Pillon è in corso un confronto all’interno della maggioranza: ci sono alcuni aspetti che secondo noi meritano un approfondimento”. Due giorni dopo le polemiche sul contestato disegno di legge che riforma “Affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, i 5 stelle sono intervenuti con una nota in cui dichiarano di voler cambiare alcuni aspetti. Il testo, a prima firma del senatore ...

Affido condiviso - M5s dopo le polemiche su ddl Pillon : “Aspetti da approfondire ma andiamo avanti” : “Sul ddl Pillon è in corso un confronto all’interno della maggioranza: ci sono alcuni aspetti che secondo noi meritano un approfondimento”. Due giorni dopo le polemiche sul contestato disegno di legge che riforma “Affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, i 5 stelle sono intervenuti con una nota in cui dichiarano di voler cambiare alcuni aspetti. Il testo, a prima firma del senatore ...

Affido condiviso - nel ddl Pillon io vedo un provvedimento in nome del padre : Se questo è un governo “Frankenstein” (così suole definirlo, fra gli altri, Marco Travaglio), il disegno di legge firmato dal senatore Simone Pillon è in sintonia con le mostruosità, ricorda “Il ritratto di Dorian Gray”. Dietro il bell’aspetto della bigenitorialità il ddl Pillon cela un’anima oscura e vendicativa contro diritti di donne e bambini. Il ddl su Norme in materia di Affido condiviso, mantenimento ...

Il senatore Pillon sul ddl sull'Affido condiviso : "Non possiamo sacrificare un genitore sull'altare dell'habitat del figlio" : Il suo sogno? "Introdurre in Italia il 'convenant marriage' americano, una forma di matrimonio indissolubile". Per il momento, però, il senatore leghista Simone Pillon ha presentato un disegno di legge che prevede lo stop all'assegno di mantenimento dei figli, l'obbligo di mediazione nel caso in cui i genitori non si mettano d'accordo e una rivoluzione in materia di affido. Intervistato da La Stampa afferma di essere stato massacrato dai ...

Affido condiviso - il ddl Pillon è un pericolo. Per le tasche degli avvocati : Il disegno di legge a firma del senatore Simone Pillon Norme in materia di Affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità è finalmente giunto in Commissione al Senato e ha subito aperto il vaso di Pandora. In materia di diritto di famiglia s’intende, diritto che avrebbe dovuto già essere rivoluzionato con la legge 54/2006 il cui palese ed esplicito intento (nella ratio legis e nella semplice applicazione delle norme) era di ...