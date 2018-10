Def alle Camere | cifre confermate Tria prova a rassicurare l’Europa | “Garantita la

Il nuovo Def è alle Camere. Tria : "Con Ue dialogo aperto" : Il deficit sale al 2,4% nel 2019 per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all'1,8% del 2021. Di contro il pil sale all'1,5% nel prossimo anno, per poi arrivare all'1,6% e poi tornare all1,4% nei due anni successivi.Sono questi i dati su cui si baserà il prossimo Def e la prossima manovra. Dati contenuti nell'attesa nota di aggiornamento che arriverà oggi in Parlamento e che Giovanni Tria ha rivelato in una lettera inviata alla Commissione ...

Il Def alle Camere. Di Maio : '6 anni di galera a chi imbroglia su reddito cittadinanza' : Prosegue la battaglia a distanza fra i vicepremier di Lega e M5s sulle cifre a disposizione per le misure prioritarie. Il vice premier pentastellato garantisce: 'non riceverà un solo euro chi sta sul ...

Lega-M5S : scontro sulle cifre del Deficit Più soldi al reddito o alle pensioni? Ora dopo ora - tutte le diverse versioni : I due partiti di maggioranza si contraddicono sulla spartizione della «torta» da 16 miliardi frutto dello sforamento del deficit: quanti vanno alle pensioni e quanti al reddito di cittadinanza?

Def - Tria : “Se non si rispettano regole non ci si può offendere per critiche”. Poi non risponde alle domande dei cronisti : Giovanni Tria, ministro dell’Economia, intervenuto ad un convegno alla Camera dei Deputati, evita le domande dei cronisti sia entrando, sia quando lascia la ‘Nuova Aula dei gruppi parlamentari’, come era già avvenuto mercoledì sera. In Europa “ci sono delle regole che sono state sottoscritte e se ci sono ci sono. Uno può decidere di non rispettarne alcune, ma l’altra parte è legittimata a dire che le regole sono ...

Nota al Def - spread in lieve calo e Piazza Affari negativa. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...

Def - balletto di cifre : c'è un grande assente : Non c'è un tassello fondamentale nei numeri comunicati dal governo dopo il vertice sulla nota di aggiornamento del Def: la...

Def - Salvini : 'Diecimila nuove assunzioni alle forze dell'ordine' : Sono due tra gli impegni illustrati dal premier Giuseppe Conte e dai vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio alla conferenza stampa a Palazzo Chigi per spiegare il Documento di economia e finanza legato ...

Tria : «Non faremo finanza allegra. Nel 2019 aumento del Deficit - poi riduzione» : dice Tria, intervenendo alla presentazione del rapporto 'Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica', del Centro Studi di ConfindusTria. Il ministro riassume così il percorso da ...

Def - Tria : no a finanza allegra. Boccia : sforamento Deficit solo se porta crescita : La stima del Pil scende a 0,9% nel 2019. Il CsC ritiene «un'ipotesi molto forte, difficile da realizzare» quella ipotizzata dalla Nota di aggiornamento del Def all'1,6 per cento per il prossimo anno: «Dipende dalla composizione della Manovra - dice il capo economista Andrea Montanino - ma servirebbe il doppio della crescita negli ultimi due trimestri del 2018 e lo 0,4-0,5 per cento in ogni trimestre del 2019»...

Nuovo vertice per il Def - Tria : "Non è finanza allegra" : Il governo stringe sul Nadef, la nota di aggiornamento del Def che sarà presentata oggi alle commissioni parlamentari per il via libera di Camera e Senato entro il 10 ottobre.A Palazzo Chigi si tiene un Nuovo vertice tra Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Giovanni Tria e Enzo Moavero. Si tratta delle ultime riletture e messe a punto del documento che sarà poi trasmesso alle Camere."L'obiettivo del governo è ...

Deficit - quel piano del governo per allentare la morsa della Ue : L'asticella del rapporto Deficit-Pil resta al 2,4% e il governo, su questo, "non arretra di un centimetro" ma "punta a una diminuzione del debito negli anni successivi grazie alla crescita che ci sarà e ai tagli agli sprechi". A tirare le somme al termine del vertice di maggioranza di ieri sulla manovra è il vicepremier Luigi Di Maio che anticipa anche che altri "dettagli saranno ulteriormente definiti questa mattina" nel corso di un vertice ...

Manovra - Di Maio : “Domani Def alle Camere. Non arretriamo di un millimetro e se necessario spieghiamo nelle piazze” : “La nota di aggiornamento al Def? La stiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere. Lo abbiamo comunque approvato entro il 27 settembre. Per quanti anni i governi precedenti sforavano quella data? In quei casi non saliva lo spread? La crescita del Pil al 2% nel 2019 è alla nostra portata”. Lo annuncia ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che commenta anche l’ultimo audio diffuso ...

Def - Di Maio : lo stiamo mettendo a punto - domani alle Camere : Roma, 2 ott., askanews, - La Nota di aggiornamento al Def 'la stiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere'. Lo ha detto il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, ospite di Rtl, a proposito ...