Ferrovie | Battisti | FS | vede in Alitalia un' opportunità e conferma impegno su trasporto

Gianfranco Battisti - AD di FS Italiane - - il Ferroviere con un pallino in testa : migliorare il trasporto dei pendolari : Teleborsa, - Un "Ferroviere" con un'esperienza ventennale ed un obiettivo in testa: lavorare sul servizio ai pendolari e migliorarne la qualità della vita. E' questo il ritratto di Gianfranco Battisti,...

Fs : Battisti - da 20 anni nel gruppo - una carriera tra Ferrovie e turismo/Scheda (2) : (AdnKronos) – Da maggio 2009 al 2011 è stato anche consigliere di amministrazione della Società Artesia S.p.A. per i collegamenti ferroviari Italia- Francia ed è stato il referente per il gruppo ferrovie dello Stato Italiane sia per EXPO 2015 che per il Giubileo 2016. Treni ma non solo. Da giugno 2016, Battisti è il presidente di Federturismo, la federazione di Confindustria che raggruppa le imprese del settore sia a livello ...

È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato - Gianfranco Battisti è l’amministratore delegato : L’assemblea di Ferrovie dello Stato ha nominato oggi il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino al 2020. Il nuovo amministratore delegato è Gianfranco Battisti, che è Stato amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani e prende il posto che fino The post È Stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti è l’amministratore delegato appeared first on Il Post.

Ferrovie dello Stato - Danilo Toninelli nomina il nuovo Cda : Battisti amministratore delegato e Castelli presidente : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli annuncia la nomina del nuovo Cda di Ferrovie dello Stato: "Abbiamo messo due eccellenti manager interni all’azienda – Gianfranco Battisti come ad e Gianluigi Vittorio Castelli come presidente – che conoscono la struttura e sanno far marciare i treni".Continua a leggere

