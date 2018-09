Questioni di stile - Quelle brutte che anni dopo piacciono

quattroruote

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Sfidando lantica massima secondo la quale sui gusti non si discute,avervi raccontato le vetture a nostro avviso meno riuscite della storia,la cui poca grazia appariva fine a se stessa, vi proponiamo un percorso inverso, ma per certi versi complementare: i modelli, cioè, che - da sempre accompagnati da una fama di scarsa avvenenza - non meritavano di essere catalogati come flop, quantomeno non dal punto di vista estetico.Riabilitiamole. Spesso, dietro queste bocciature un po affrettate, ci sono confusioni non da poco: se una vettura è stata un fallimento industriale, automaticamente si conclude che non è bella (e le due cose evidentemente non combaciano), e altrettanto avviene se non aveva tra i suoi massimi pregi quello della tenuta di strada (cosa che in un passato non vicino era tuttaltro che infrequente). Spesso, auto che gli americani catalogherebbero come lemon car ...