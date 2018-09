Milano | violenza sessuale e sequestro | fermato taxista abusivo

A Milano un immigrato finisce in manette per violenza. Ma era innocente : Era finito in manette con l'accusa di violenza sessuale. Violenza che però, non aveva mai commesso. Questa la disavventura capitata a un 30enne immigrato cingalese, arrestato lo scorso 29 agosto a Milano dopo che una 14enne scappata da una comunità l'aveva accusato di aver abusato di lei. A ricostruire la vicenda è il Corriere della Sera:"Scappata per la ventesima volta da una comunità, la ragazza racconta alla madre ...

Fermato per violenza sessuale su 14enne : torna libero/ Pm Milano “rapporto fu consenziente e arresto illegale” : Fermato per violenza sessuale su 14enne: torna libero. Lo ha deciso oggi il pm di Milano ritenenedo il rapporto consensuale e l'arresto illegale. La minore conferma versione dell'uomo.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Milano - violenza sessuale su 14enne congolese : scarcerato 40enne srilankese : Sarebbe stato un rapporto consensuale quello tra una ragazzina di 14 anni, originaria del Congo, e un cittadino srilankese di circa 40 anni. L'episodio si è verificato martedì sera a Milano, sulla pista ciclabile che costeggia il Naviglio Martesana. Ne davamo notizia proprio ieri parlando di stupro, ma dai primi risultati delle indagini pare che l'uomo sia innocente. Il 40enne era stato arrestato L'adolescente, come si ricorderà, era fuggita da ...

Milano - minorenne vittima di violenza sessuale sulla ciclabile del Naviglio Martesana : La ragazzina, 14 anni appena, era scappata dalla comunità presso cui era affidata: arrestato un 40enne

Milano - 25enne aggredita e palpeggiata in metro/ Ultime notizie : 32enne denunciato per violenza sessuale : Milano, 25enne aggredita e palpeggiata in metro: 32enne denunciato per violenza sessuale. Le Ultime notizie: il romeno era riuscito a strapparle la camicia, poi è stato fermato(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Milano - tentata violenza in stazione : ragazza si salva grazie a spray - : L'aggressione il 20 luglio nella stazione di Porta Garibaldi. La 25enne è riuscita a evitare la violenza sessuale prima grazie alla presenza di passanti e poi, avvicinata una seconda volta, usando ...

Milano - tentata violenza in stazione : ragazza si salva grazie a spray : Milano, tentata violenza in stazione: ragazza si salva grazie a spray L’aggressione il 20 luglio nella stazione di Porta Garibaldi. La 25enne è riuscita a evitare la violenza sessuale prima grazie alla presenza di passanti e poi, avvicinata una seconda volta, usando spray urticante. Il presunto responsabile è in Italia in modo ...

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

Milano - tassista abusivo arrestato : stuprò cliente 20enne/ Ultime notizie - violenza dopo uscita da Old Fashion : Milano, tassista abusivo stuprò 20enne: arrestato. Ultime notizie: la ragazza ubriaca non si accorse di nulla e denunciò il tutto ai carabinieri soltanto la mattina seguente(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:46:00 GMT)

Milano : gay massacrato di botte per aver fatto un complimento ad un ragazzo – molti giustificano la violenza “Ha fatto bene!” (FOTO) : Mercoledì scorso un ragazzo gay tedesco ha fermato un uomo in Via Lecco e gli ha rivolto un complimento: “Ciao, sei bello”. Sono bastate queste semplici parole per scatenare la furia omofoba dell’uomo, che ha iniziato a picchiare selvaggiamente il cittadino tedesco, per poi fuggire, lasciando a terra in una pozza di sangue il ragazzo. La vittima è stata portata subito all’ospedale San Raffaele, dove è stata operata d’urgenza. Il ragazzo ha ...