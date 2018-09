Aquarius | i 58 migranti saranno portati a Malta e distribuiti in 4 Paesi

Aquarius - i migranti a Malta poi divisi tra Francia - Spagna - Germania e Portogallo. L'Ong : «Maltempo - fate presto» : I 58 migranti dell'Aquarius saranno sbarcati in acque internazionali, trasferiti a Malta e distribuiti in quattro Paesi Ue Francia, Spagna, Germania e Portogallo. Lo ha reso noto il governo...

Aquarius - Portogallo annuncia accordo con Francia e Spagna per i migranti - Malta : sbarcheranno al largo - poi in Ue : "Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha affermato Le Maire intervistato da Bfm-Tv-Rmc. "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto ...

Aquarius - migranti divisi tra Francia Spagna e Portogallo. Rebus porto. La Ong : «Maltempo - fate presto» : Accordo tra Portogallo, Francia e Spagna per l'accoglienza dei migranti dell'Aquarius. Lo scrivono i media francesi dopo che Parigi ha detto no allo sbarco a Marsiglia della nave...

Aquarius - intesa Parigi-Madrid-Lisbona per spartirsi i migranti | La Francia nega lo sbarco : Il Portogallo avrebbe raggiunto un accordo con la Francia e la Spagna per l'accoglienza dei migranti dell'Aquarius. Lo scrivono i media francesi dopo che Parigi aveva negato l'approdo della barca con 58 migranti a bordo. Bruxelles si era chiamata fuori: "Non batte bandiera Ue e viene dalla Libia"

La nave Aquarius sbarca a Malta : i migranti saranno ospitati in Spagna - Portogallo e Francia : ...Sos Mediterranée e Msf hanno denunciato che l'Autorità marittima di Panama ha revocato l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale 'sotto l'evidente pressione economica e politica delle ...

La Aquarius sbarcherà a Malta : "Patto per ricollocare i migranti" : Svolta sul caso Aquarius. La nave attraccherà a Malta. Dopo il braccio di ferro tra l'equipaggio della nave e il governo francese che ha detto "no" allo sbarco, adesso i migranti a bordo dell'imbarcazione sbarcheranno a La Valletta e verranno ricollocati in parte in Portogallo. Lisbona ha infatti annunciato di aver trovato un accordo con Parigi e Madrid per accogliere 10 dei 58 migranti che si trovano a bordo. Sono state ore complicate per la ...

Aquarius - migranti divisi tra Francia Spagna e Portogallo. Rebus porto La nave Ong : «Maltempo - fate presto» : Intervistato in mattinata da Bfm-Tv-Rmc, il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ha detto che 'per ora la Francia dice no' all'arrivo dell'Aquarius a Marsiglia. 'Se non definiamo delle ...

Accordo tra Portogallo Spagna e Francia sulla Aquarius : Lisbona accoglierà 10 migranti : ...Sos Mediterranée e Msf hanno denunciato che l'Autorità marittima di Panama ha revocato l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale 'sotto l'evidente pressione economica e politica delle ...

Soluzione a tre per la Aquarius. A spartirsi i 58 migranti Francia - Spagna e Portogallo : ROMA - E' il Portogallo ad annunciare che la Soluzione per la Aquarius è stata trovata. I 58 migranti della nave umanitaria, da cui questa mattina era partito un appello ai paesi europei a fornire un ...

Il Portogallo accoglierà 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius : Il governo portoghese ha annunciato di avere dato la propria disponibilità ad accogliere 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius, che si trova da giorni nel Mediterraneo centrale senza ricevere autorizzazioni per l’attracco. Il Portogallo ha detto di The post Il Portogallo accoglierà 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius appeared first on Il Post.

Il Portogallo annuncia un accordo con Francia e Spagna per accogliere i migranti dell’Aquarius : Il Portogallo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Francia e la Spagna per accogliere i 58 migranti attualmente a bordo della nave Aquarius. ...

Aquarius - anche Macron dice no. Ecco dove vanno i migranti oggi : La Francia «dice no» e invoca una «una soluzione europea». La Commissione si sfila perché «non è impegnata la sua responsabilità». Roma mantiene i porti sbarrati e accusa Parigi di ipocrisia. Il ...

Migranti - Aquarius verso la tempesta. "Onde alte 5 metri". Francia chiude i porti : Parigi attacca l'Italia: "L'idea di chiudere i porti è contraria all'umanità". E suggerisce: "La nave sbarchi a Malta"

No della Francia all Aquarius - e la nave con 58 migranti lancia l allarme 'Maltempo e onde di 5 metri - ci serve un porto sicuro' : ROMA - Nessun coordinamento da Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta dalla Francia né da altri Stati membri per trovare una soluzione al caso della nave Aquarius2, in ...