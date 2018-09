Consigliere della Casa Bianca rivela gli argomenti dell' intervento di Trump all' ONU

Milano - Consigliere leghista dà della disabile alla Boldrini su Facebook : è polemica : La condivisione, da parte del capogruppo in Municipio 7, di un fotomontaggio contro la ex presidente della Camera ha suscitato indignazione: "Vergognoso usare la disabilità come insulto"

Monza - bufera sul cane poliziotto “fascista”. Consigliere Pd : “Si chiama Narco della Decima Mas”. L’assessore : “Non fa saluto romano” : Nell’unità della polizia cinofila di Monza c’è un pastore tedesco, il cui nome è Narco della Decima Mas, con un chiaro riferimento al corpo militare della Repubblica di Salò. In Consiglio comunale, il Consigliere del Pd, Marco Lamperti, ha sollevato la questione, chiedendo spiegazioni alla Giunta. “Non si preoccupi, non fa il saluto romano e non ha busti del Duce nella cuccia” è stata la replica dell’assessore alla ...

"Narco della Decima mas è un cane fascista". L'interrogazione del Consigliere Pd di Monza : "Abbiamo controllato la sua cuccia e non abbiamo trovato busti di Mussolini, inoltre quando da la zampa non fa il saluto romano. Narco non è un pericoloso fascista". Con questa risposta ironica il leghista Federico Arena, assessore alla Sicurezza del comune di Monza, ha voluto smorzare la polemica sorta intorno al cane Narco dell'unità cinofila locale.Il pastore tedesco viene dall'allevamento Decima mas e nel nome completo di Narco ...

L'idiota teoria del Consigliere leghista sull'origine della legionella : E' diventata virale la teoria del consigliere regionale della Lega che durante una seduta in Regione ha tentato di spegare da dove arrivi la legionella dopo i casi registrati in Brianza. 'Perché si ...

"LEGIONELLA? LA MALATTIA DEI LEGIONARI"/ Video - la teoria (razzista) del Consigliere della Lega diventa virale : Legionella MALATTIA dei legionari: Video, la strampalata teoria (razzista) del consigliere leghista lombardo Marco Maria Mariani diventa virale. (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 23:05:00 GMT)

Assemblea della Lega di A : in ballo la questione fascia da capitano e la nomina del nuovo Consigliere al posto di Fassone : Domani la Lega di Serie A si riunirà alle 15 per discutere di alcune tematiche di attualità. Da un lato la proposta per consentire alla Fiorentina di continuare a ricordare Davide Astori sulla fascia da capitano: a presentarla sarà il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè dopo la richiesta da parte del presidente esecutivo viola Mario Cognigni. Il giudice sportivo aveva avvertito sulle violazioni al regolamento sulla fascia ...

Perdonanza quando mi costi? - i conti della manifestazione fatti dal Consigliere Masciocco : L'Aquila - Da qualche giorno si è chiusa la 724esima Perdonanza Celestiniana. Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, hanno voluto, da subito, rivendicare il successo di pubblico e l’eleganza degli spettacoli proposti dai vari artisti con la guida del nuovo direttore artistico. Tra i vari annunci effettuati da membri della giunta e del Comitato Perdonanza (facilmente reperibili sul web), si evidenzia che il budget previsto della ...

Lutto nel mondo della Lega. Morta l'ex Consigliere Silvia Cavalli. Salvini : "Continua ad aiutarci da lassù" : Lutto nel mondo della Lega Nord. Silvia Cavalli , 31 anni, ex consigliere e giovane militante del Carroccio, è morto stroncata da un tumore. Commozione e sgomento all'interno della Lega. Il leader ...

Giuseppe Conte si sceglie l'uomo della Mogherini come Consigliere diplomatico : Così, qualche settimana dopo, il premier italiano ha annunciato la scelta del suo consigliere diplomatico, ovvero dell''suggeritore' in politica estera, di fatto scegliendo una linea di assoluta ...

"I migranti 'poveri' nei centri? Fanno acquisti online di lusso" : la denuncia del Consigliere della Lega : Il tema dell'immigrazione, degli sbarchi nel nostro Paese e dei migranti nei centri di accoglienza sono attuali più che mai in questi giorni. Quasi ogni giorno, infatti, la nostra cronaca è condita da fatti che riguardano gli immigrati . Da aggressioni a nuovi arrivi, fino ad arrivare alle sistemazioni temporanee nei centri. E proprio qui ora vogliamo concentrarci. Spesso, ...

Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “Consigliere anziano” : Il giornalista Marcello Foa ha detto che continuerà a coordinare le attività del Consiglio d’amministrazione della RAI in quanto “consigliere anziano” e in “in attesa di indicazioni dell’azionista”, cioè il ministero dell’Economia. Questa settimana, Foa era stato eletto presidente della The post Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “consigliere anziano” appeared ...

Foa comunque presidente della Rai in quanto Consigliere anziano? Uno scenario : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non dimettersi? "Prendo atto ...

Il Cda della Rai dice sì a Foa : il Pd vota contro - il Consigliere dei dipendenti si astiene : Il Consiglio d'amministrazione della Rai riunito a Viale Mazzini ha nominato Marcello Foa presidente. Ha votato contro la consigliera espressione del Pd Rita Borioni. Nella votazione c'è stato anche un astenuto. Ora la palla passa alla commissione di Vigilanza, dove saranno decisivi i voti Forza Italia: è necessaria la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il partito di Silvio Berlusconi però voterà contro ...