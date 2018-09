Aragon MotoGP | il sigillo di Marquez Battuti Dovizioso e Iannone Rossi è 8°

MotoGp Aragon : Marquez vince e allunga. Dovizioso è 2° : ALCANIZ - Un Marquez stratosferico battaglia fino all'ultimo con Dovizioso e vince nel deserto di Aragon. 2° posto per il forlivese, che precede Iannone, 3°. Solo 8° Valentino Rossi. DELUSIONE ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : uno strepitoso Marc Marquez vince davanti al proprio pubblico davanti a Dovizioso e Iannone - out Lorenzo - 8° Rossi - 10° Vinales : Voleva vincere a tutti i costi Marc Marquez (Honda) sia perchè si correva in Spagna, sia perchè era da luglio in Germania che non poteva festeggiare. Il campione del mondo in carica, quindi, centra il gradino più alto del podio del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP e, con questi 25 punti, si avvicina ormai definitivamente al suo quinto titolo iridato nella classe regina. Il Cabroncito ha avuto la meglio, dopo un bellissimo duello, ...

MotoGp – I rischi di Marquez - il sorriso di Dovizioso e la sorpresa di Iannone : le parole dei primi tre del Gp di Aragon : Le parole dei primi tre classificati del Gp di Aragon, vinto da Marc Marquez davanti ad Andrea Dovizioso e ad un sorprendente Andrea Iannone Ad Aragon vince sempre Marc Marquez, ma che fatica avere ragione di un Andrea Dovizioso davvero duro a morire. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati guida per larghi tratti la gara spagnola, salvo venire attaccato nei giri finali dal campione del mondo che, dopo qualche giro di battaglia, si scrolla di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2018 : risultato e classifica. Marc Marquez vince davanti a Dovizioso ed ipoteca il Mondiale. 3° Iannone - 8° Rossi : Marc Marquez si è aggiudicato il GP di Aragon 2018 dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. La sfida si è risolta negli ultimi giri con Dovizioso che ha chiuso in seconda piazza davanti a Iannone. Discreta rimonta da parte di Valentino Rossi che ha recuperato sino all’ottava piazza. La gara ha perso uno dei favoriti alla prima curva, a causa della brutta caduta di Jorge ...

MotoGP - ad Aragon Marquez su Lorenzo : 14.52 In Aragona strepitosa vittoria di Marc Marquez (Honda) su Dovizioso (Ducati). Subito un brivido:Lorenzo, che partiva dalla pole, pinza troppo e fa un volo pazzesco. In testa va Dovizioso tallonato da Marquez. Al 4° giro cade anche Crutchlow.Si forma un quintetto con Dovi in testa,poi Marques le due Suzuki e Pedrosa.Superata la metà gara Dovizioso e Marquez allungano.Al giro 13 Marquez va un testa,ma Dovi lo ripassa. Si apre un duello ...

MotoGp – Lorenzo subito ko - portato via in barella : il VIDEO della partenza del Gp di Aragon : Inizia lo spettacolo del Gp di Aragon: semafori spenti al Motorland. Ecco il VIDEO della partenza Semafori spenti al Motorland per dar via allo spettacolo del Gp di Aragon. La partenza della gara spagnola ha regalato subito un clamoroso colpo di scena: alla prima curva Jorge Lorenzo, poleman del Gp di Aragon, è stato protagonista subito di un brutto highside che lo ha scaraventato violentemente a terra, con la sua Desmosedici sbattutagli ...