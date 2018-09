Toninelli gioca coi Giochi | Torino corra da sola

ilgiornale

(Di sabato 22 settembre 2018) Roma - Una mano tesa al sindaco Appendino, compagna di partito e vittima di scontri interni al Movimento Cinque stelle. Un'ipotesi che va in rotta di collisione con il sottosegretario Giorgetti, alleato (?) di governo. Nella confusione che regna sovrana sulla corsa dell'Italia per iinvernali del 2026, spunta anche la voce del ministro delle Infrastrutture Danilo: "Resto dell'idea che quella disia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista, economico e strutturale, vista l'esperienza delle altre Olimpiadi e che l'idea di tre città sia quantomeno caotica e difficilmente, oltre che la più costosa".Sì a, dunque, ma senza fondi pubblici. "Sono d'accordo con il vicepremier Di Maio quando dice che lo Stato non deve mettere soldi sulle Olimpiadi, più giusto utilizzarli per rendere sicuri ponti, strade, viadotti e gallerie", ha detto ancora. ...