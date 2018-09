Tennis | Laver Cup | Federer-Djokovic battuti in doppio | Europa avanti 3-1

Tennis - Tokyo : Osaka stoppa Giorgi in semifinale. Laver Cup : Europa in vantaggio : ... in Illinois: la mega esibizione a squadre, che vede i campioni della racchetta difendere i colori dell'Europa da una parte e del Resto del Mondo dall'altra, sulla falsariga della Ryder Cup ...

Tennis - Laver Cup 2018 : Europa-Resto del Mondo 3-1 - il Vecchio Continente avanti nella prima giornata - Djokovic/Federer sconfitti però nel doppio : nella splendida cornice dello United Center di Chicago, solitamente casa della franchigia NBA dei Chicago Bulls e dei Blackhawks (la squadra di hockey), la prima giornata della Laver Cup 2018 di Tennis è andata in archivio. Dopo che nella serata italiana l’Europa si era portata a casa i primi due punti grazie alle vittorie di Grigor Dimitrov e di Kyle Edmund, in nottata è stata la volta del belga David Goffin contrapposto ...

Tennis - Laver Cup 2018 : a Dimitrov ed Edmund i primi due singolari - Europa avanti 2-0. Stanotte Federer/Djokovic insieme in doppio : La seconda edizione della Laver Cup, il torneo-esibizione tra sei giocatori europei e sei del resto del mondo che quest’anno si svolge allo United Center di Chicago, inizia con un doppio sorriso dell’Europa. Grigor Dimitrov e Kyle Edmund hanno vinto i loro singolari, battendo rispettivamente Frances Tiafoe e Jack Sock. In questo primo giorno, le vittorie valgono un singolo punto, perciò l’Europa è avanti per 2-0 dopo la prima ...

Tennis - Laver Cup : a Chicago è subito Federer-Djokovic in doppio : La seconda edizione della Laver Cup, dopo quella d'esordio a Praga lo scorso anno, non vedrà il doppio dei sogni Federer-Nadal, coppia da brivido, ma riunisce comunque il bel mondo Tennistico. Senza ...

Tennis – Laver Cup - il programma di oggi : in campo il doppio Federer-Djokovic : Laver Cup, si parte oggi con il doppio Federer-Djokovic che si prospetta davvero spettacolare: talento al potere per Team Europe Tennis, la Laver Cup al via. Quest’oggi in quel di Chicago inizierà la kermesse, con gare subito molto interessanti. Per quanto riguarda i singolaristi, i migliori al momento si ‘nascondono’, molto interessante invece il doppio della prima giornata. Team Europe schiererà infatti il super ...

Tennis – Laver Cup - Federer pronto a dar battaglia : “voglio giocare il doppio con Djokovic” : Laver Cup, Federer si appresta a scendere in campo con il Team Europe per mantenere il titolo conquistato nella passata edizione Roger Federer è pronto a scendere in campo per la Laver Cup con il Team Europe. Dopo la vittoria dell’anno scorso, non ci sarà Nadal tra le fila europee, ma in compenso Federer ha rivelato di voler giocare con Djokovic uno dei doppi della sfida. King Roger, parlando durante la cerimonia d’apertura, ha ...

Io - Roger e il Tennis che devi amare anche quando ti fa soffrire. Intervista a Rod Laver : ... quanto altro ancora avresti potuto vincere senza quell'ingiustizia? Io dico che ho fatto comunque esperienze fantastiche in giro per il mondo, contro gli avversari più forti, grazie a una racchetta ...