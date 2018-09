Milano Pulita l’area verde di via Costantino Baroni dall’insediamento abusivo

laprimapagina

: Il 17 settembre l’artista tedesco Martin Nothhelfer ha attraversato Milano in sella alla sua altissima #bicicletta,… - biciclettamatta : Il 17 settembre l’artista tedesco Martin Nothhelfer ha attraversato Milano in sella alla sua altissima #bicicletta,… - MaurizioARicci : Milano in grande spolvero, bella più che mai, pulita organizzata e straordinaria come mai. — at Corso Como -

(Di sabato 22 settembre 2018) Sono conclusi i lavori di abbattimento delle baracche in legno abusive sulle sponde del Lambro in via. Sono