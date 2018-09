Di Battista sull' audio di Casalino | I tecnici del ministero che ci mettono i

huffingtonpost

(Di sabato 22 settembre 2018) "Siamo onesti,ha sbagliato. Non si mandanodel genere in privato ai giornalisti. Certe cose vanno dette pubblicamente e con orgoglio! Le persone ci hanno votato proprio per questo. Se inei Ministeri cii bastoni tra le ruote prendendosi poteri che non gli competono vanno cacciati all'istante. Semplice". Lo scrive su Facebook Alessandro Di, in merito all'- diffuso da alcuni giornali - in cui il portavoce del premier, Rocco, si scaglia contro ildell'Economia."Dove sta la violenza in tutto ciò? - si chiede il politico nel suo post - Violenza è il sistematico tradimento della volontà popolare. Violenza è trovare denari per il Tav, per le banche, per le guerre di invasione mascherate da missioni di pace e dimenticarsi della povera gente. Violenza è utilizzare i giornali non per informare ma ...