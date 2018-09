Lavori sul ponte | code e rallentamenti per il senso unico

Consegnati Lavori di allargamento sede viaria sulla strada provinciale 97 "Falerna " Castiglione" : 'L'Amministrazione provinciale di Catanzaro - ha affermato il presidente Bruno - continua nell'azione di riqualificazione del territorio, privilegiando una politica legata al recupero del tessuto ...

Riaperto al traffico l'Aeroporto Marconi dopo i Lavori sulla pista : Riaperta questa mattina alle 6:00 la pista di volo dell' aeroporto Marconi di Bologna , rimasto chiuso al traffico per quattro giorni , dalla mezzanotte del 14 settembre, al fine di consentire una ...

Conte : "Esistono disuguaglianze sull'accesso alla sanità - Lavoriamo per copertura universale" : "Siamo consapevoli che esistono disuguaglianze nell'accesso alla sanità e lavoreremo per ridurle". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la 68esima sessione del Comitato regionale ...

Acquisti sui titoli di Stato italiani in avvio - Lavori sulla manovra in corso : ... stimata in 28-30 miliardi di euro, nell'alveo di un saldo deficit/Pil 2019 all'1,6% tracciato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per rispettare i vincoli di Bruxelles e scongiurare nuove ...

Ambiente - Ministro Costa : “Lavoriamo a riforma sulla gestione dei rifiuti” : “Stiamo lavorando con gli uffici tecnici e legislativi per poter riformare la gestione dei rifiuti in Italia, ponendoci accanto a quegli enti locali interessati a realizzare finalmente un circolo virtuoso. Mi hanno chiesto in un’intervista se sono d’accordo a costruire nuovi inceneritori. Certo che no. Anzi, presto sarà modificato l’articolo 35 dello ‘Sblocca Italia’ che li favorisce. Riduzione del numero di ...

RFI - Ponte San Michele sull'Adda : Lavori al via nelle prossime settimane : Teleborsa, - Partiranno già nelle prossime settimane, non appena saranno concesse tutte le autorizzazioni previste, i lavori di manutenzione straordinaria al Ponte San Michele a Paderno d'Adda , ...

Consorzio autostrade siciliane : sulla tangenziale di Messina - sono in corso dei Lavori : Dalla struttura che si occupa della Comunicazione in seno al Consorzio per le autostrade siciliane, è stato diffuso un comunicato dal quale si apprende che : 'sono in corso d'opera i lavori di ...

Banche - Poloni - Abi - : "Avviati Lavori sul contratto - abbiamo tempo" : Per quanto riguarda il rinnovo del contratto nazionale de8 bancari "siamo all'inizio, quesa era la prima riunione del comitato esecutivo Abi dopo la nomina dei nuovi organi e adesso si comincia a ...

Ponte Morandi - Toti : "Ritardi? Dovranno passare sul mio corpo" | Sindaco di Genova : "Lavori a fine mese" : Il governatore della Regione: "Due anni per far partire l'infrastruttura è intollerabile e non succederà". Il Sindaco Bucci: "Via alla demolizione da fine mese"

Lavori sull'Alemagna - via libera alla rotatoria a Fortogna : Il decreto dell'Anas per l'avvio del terzo stralcio di interventi è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Saranno sistemati il nodo 4 valli e la curva a Faè

Manovra - Salvini : “Primi passi verso reddito di cittadinanza” e sull’Europa : “Lavoriamo per essere primo gruppo” : “La Manovra sarà del cambiamento e già ci saranno primi mattoni di smontaggio della legge Fornero, di riduzione del peso fiscale, di stralcio delle cartelle di Equitalia e, ovviamente, dell’avvio del reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Stiamo lavorando per essere il primo gruppo in Europa“, ha poi aggiunto il vice premier rispondendo ad ...

Anas - Lavori notturni sul raccordo autostradale "Bettolle-Perugia" : Da giovedì 6 e fino a sabato 8 settembre , sul raccordo autostradale "Bettolle " Perugia", saranno attive limitazioni nella fascia oraria notturna compresa dalle ore 21:00 alle ore 6:00, per ...

Lavori sulla linea ferroviaria Venezia-Tarvisio e Trieste-Udine-Tarvisio : Da venerdì 7 al 21 settembre, alcuni Lavori di manutenzione programmata lungo le linee ferroviarie Venezia-Tarvisio e Trieste-Udine-Tarvisio potranno causare qualche disagio ai viaggiatori. Trenitalia ...