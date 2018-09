Anche Ed Sheeran e Dua Lipa nel nuovo album di Andrea Bocelli | in duetto col figlio

Ed Sheeran in Italia/ Firenze Rocks - date Anche a Roma e Milano : ecco come acquistare i biglietti : Ed Sheeran arriverà in Italia la prossima estate con tre attesissimi concerti negli stadi. Si parte dal Festival Firenze Rocks e si prosegue a Roma e Milano.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:51:00 GMT)

Ed Sheeran in concerto – Annunciate le tappe del 2019 : tre appuntamenti Anche in Italia : Annunciati nuovi show in tutto il mondo di Ed Sheeran nel 2019. Tre concerti in Italia: i biglietti per il Firenze Rocks saranno disponibili in anteprima tramite l’APP ufficiale del festival dalle 11.00 dell’1 ottobre e in vendita generale dalle 12.00 del 2 ottobre; i biglietti per Roma e Milano saranno invece in vendita dalle 11.00 del 27 settembre 2018 La superstar internazionale Ed Sheeran ha annunciato oggi nuovi concerti e ...

Anche Ed Sheeran in pausa prima del nuovo album : arriva l’annuncio a qualche giorno dalle nozze : Ed Sheeran in pausa prima del nuovo album. Questo è quanto emerge da una delle ultime interviste che l'artista ha rilasciato alla BBC, con la quale ha voluto specificare di avere in mente un altro progetto che non sia un album, il tutto proiettato verso il prossimo anno così come dichiarato all'emittente britannica. "Mi piacerebbe realizzare un progetto l'anno prossimo che non sia un album. Qualcosa che non viene trasmesso alla radio, ...

Ed Sheeran è il cantante solista più ricco : «110 milioni nel 2018» - batte Anche Cristiano Ronaldo : Da un paio d'anni ormai sulla cresta dell'onda , e il suo successo sembra non fermarsi: Ed Sheeran , 27enne cantante britannico, può vantare ora un record decisamente prestigioso. Secondo Forbes , ...