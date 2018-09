Apple restituisce all’Irlanda 14 - 3 miliardi (ma Dublino non li vuole) : A due anni dalla stangata record imposta ad Apple dalla Commissione europea, il colosso di Cupertino ha versato al governo irlandese i miliardi di tasse arretrate non corrisposte: 13,1 più gli interessi, per un totale di 14,3 miliardi. Ma Dublino li terrà da parte in un fondo di garanzia, in attesa che la Corte generale dell’Unione europea si pronunci sul ricorso presentato dallo stesso governo irlandese ...