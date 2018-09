Formula 1 | GP Singapore | le pagelle di Carlo Vanzini

Formula 1 - il momento chiave al GP di Singapore : l'uscita dal pit-stop di Verstappen : Il momento chiave del Gran Premio di Singapore incrocia due situazioni, due pit stop per la precisione. Il primo è quello di Sebastian Vettel , Ferrari, al 15esimo giro, il secondo quello di Max ...

Formula 1 Singapore - Verstappen : Il secondo posto è il massimo che potevo : ' secondo posto? Non male, il massimo risultato possibile per noi. Peccato per il primo giro, ma come sempre ci e' mancata la velocità di punta '. Max Verstappen , secondo al via e al traguardo del ...

Formula 1 Singapore : Perez - due ruotate affossano Force India : Dall'avere due macchine in top ten e un Gran Premio di Singapore destinato a regalare ancora punti importanti, a un epilogo da ordinaria follia, che lascia Force India a bocca asciutta, con una ...

Formula 1 - Hamilton dopo il GP Singapore : 'La Ferrari ha lottato - poi è sparita' : Il campione del mondo ha sottolineato il duello con Max Verstappen che lo ha tallonato fino alla fine: "Al momento dei doppiaggi ho avuto un po' di sfortuna, quelli che mi stavano davanti si ...

Formula 1 - Vettel dopo il GP Singapore : 'Non avevamo velocità e passo gara' : E' un Sebastian Vettel sconsolato al termine del Gran Premio di Singapore, nel quale ha conquistato il terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un risultato che certo non fa bene ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 : In una gara poco emozionante il pilota inglese della Mercedes si è avvicinato ancora al suo quinto titolo mondiale, tenendo Vettel a due posizioni di distanza The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 : l’ordine di arrivo del Gran Premio di Singapore : Come è andata la quindicesima gara del Mondiale, corsa domenica pomeriggio a Marina Bay The post Formula 1: l’ordine di arrivo del Gran Premio di Singapore appeared first on Il Post.

Formula 1 : Hamilton trionfa a Singapore : 16.07 Lewis Hamilton (Mercedes) domina il Gp di Singapore.L'iridato,che salvo il pit stop è sempre stato davanti,precede la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Vettel.Quarto Bottas e quinto Raikkonen Partenza con brividi e subito safety car per un contatto tra le Force India di Ocon (ritirato) e Perez. Hamilton, partito in pole, prende il largo. Gara monotona, senza sorpassi in testa. Il britannico mantiene il comando e va a centrare il ...

