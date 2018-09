Valerio Scanu annuncia il concerto di Natale | A Christmas Carol a Roma | biglietti in

Valerio Scanu - la sua vita felice con 10 chihuahua : Una vita a quattro zampe perché in fondo Valerio Scanu si sente più a suo agio con gli amati chihuahua che con gli umani. Una famiglia allargata protagonista su Instagram del cantante e che ha voluto raccontare in una lunga intervista a Il Mattino per sensibilizzare tutti al problema degli animali abbandonati in estate. Un problema che non accenna ad essere risolto per la crudeltà evidente di quanti camminano a due zampe ma dovrebbero ...