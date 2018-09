Sport junior | come scegliere quello più adatto al tuo bambino

vanityfair

(Di lunedì 3 settembre 2018) Le vacanze sono finite, siamo rientrati in città e i bambini sembra si siano totalmente rigenerati. I giochi tra le onde o le passeggiate tra i sentieri di montagna hanno eliminato il pallore cittadino lasciando spazio a visi rilassati e guance rosee. Ma questa situazione di benessere psico-fisico post vacanza non durerà in eterno. Tra poche settimane le scuole ricominceranno, il tempo da trascorrere all’aria aperta diminuirà mentre aumenteràche i ragazzi trascorreranno davanti a tv o pc. E piccoli stress quotidiani faranno inevitabilmente capolino. Ecco perché la costante pratica di un’attività sportiva durante tutto l’anno è molto importante. Lo sport permette ai ragazzi di dare libero sfogo alle energie accumulate tra i banchi scolastici sviluppando, nel contempo, solidi valori di socializzazione, autodisciplina, lealtà e solidarietà. Senza dimenticare, ...