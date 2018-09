Le sorprese di Suspiria di Luca Guadagnino

gqitalia

(Di sabato 1 settembre 2018) “Non tematizzo mai un film mentre ci lavoro. I film si fanno e poi parlano in maniera indipendente dai propri realizzatori. Questo potrei definirlo sul Terribile nei rapporti interpersonali, nel femminile, nella storia”. è questo l’avvertimento dialla stampa dopo che le prime domande successive all’anteprima veneziana hanno subito evidenziato che nel suo, si vedono diverse cose, come fosse stato rapidamente introiettato dal pubblico ma in vari modi. In una cosa c’è una certa concordia di giudizio: nel film la danza è davvero magica e l’atmosfera è resa con una precisione chirurgica. “Amo il piacere della danza. Non sono un esperto ma la seguo a teatro e amo rivedere in rete clip in cui i grandi coreografi si esprimono al loro meglio. Per questo film ho avuto il privilegio di lavorare su questo aspetto con Damien Jalet ...