Banca Carige | Mincione sigla patto con Volpi e Spinelli e presenta lista per rinnovo cda

Banca Carige - Time&Life e Pop12 depositano lista per rinnovo CdA : Raffaele Mincione ha depositato la propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige , in vista dell'Assemblea degli azionisti fissata per il prossimo 20 ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Banca Carige : Ottima performance per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che scambia in rialzo del 2,20%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Banca Carige - a un passo l'alleanza anti-Malacalza tra Volpi e Mincione : Genova - Hanno atteso l'ultimo giorno disponibile per scoprire le carte in vista del rinnovo del cda della Banca, ma la tattica c'entra solo fino a un certo punto. Gabriele Volpi e Raffaele Mincione ...

Banca Carige - anche Coop Liguria presenta la sua lista in vista del rinnovo del board : ... si legge in una nota, è volto a 'perseguire il rilancio della Banca lungo una linea di rigore e di recupero dell'attività di sostegno finanziario allo sviluppo dell'economia della Liguria'.

Vola a Piazza Affari Banca Carige : Prepotente rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Banca Carige è più fiacca rispetto ...

Banca Carige Si dimette anche Pericu : decade il CdA

Banca Carige - Malacalza Investimenti presenta lista per il CdA : Teleborsa, - Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, comunica di aver presentato la propria lista per il rinnovo del Consiglio di ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Banca Carige : Vigoroso rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,25%. La tendenza ad una settimana di Banca Carige è più ...

Banca Carige - comitato gestori presenta lista minoranza per rinnovo CdA : Teleborsa, - Il comitato dei gestori di Banca Carige , che rappresenta SGR e investitori istituzionali presenti nel capitale, ha presentato una propria lista per il rinnovo del CdA , in vista dell'...

Banca Carige - si dimette anche Massimo Pezzolo

Banca Carige - si dimette anche Pezzolo : consiglio d'Amministrazione in bilico : Genova - Nuove dimissioni dal Cda di Carige: l'addio di oggi è quello dell'avvocato Massimo Pezzolo , uomo di fiducia della famiglia Malacalza, che porta a 7 il numero delle defezioni su un totale di ...

Banca Carige - il rating a picco e fuga di massa dal Cda : c'è chi parla di bail-in : Fuoco incrociato su uno dei maggiori istituti di credito italiano, assediato da una lettera della Bce che ne ha messo in discussione la solidità del capitale e da una raffica di dimissioni dal Cda. Si ...