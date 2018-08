Bye Bye Air Force Renzi | comunicato scioglimento del leasing con Etihad

In arrivo il nuovo singolo di Annalisa da Bye Bye con la collaborazione di Mr. Rain : Il nuovo singolo di Annalisa sta per arrivare. Stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete, dovrebbe trattarsi di Un domani, brano inserito in Bye Bye e che presto entrerà in rotazione radiofonica dopo il lungo corso della title track. Il brano porta anche il nome di Mr. Rain, con il quale Annalisa ha realizzato un featuring e che ha già avuto modo di definire perfetto per la collaborazione. Queste le parole con le quali l'artista ha ...

Bye-Bye - Ilary. Le Iene - arriva la più amata della tv. Svolta vera : Pare che ormai non ci siano più dubbi: Ilary Blasi sarebbe pronta a lasciare Le Iene. Dopo anni e anni alla conduzione di uno dei programmi più amati della tv, la signora Totti sarebbe pronta a mollare. A quanto pare avrebbe intenzione di dedicarsi anima e corpo alla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip che inizierà tra un mese circa. “Al momento è tutto in divenire, sarà un settembre molto caldo”: questa la frase ...

Ecco Bye Bye il nuovo videoclip di Linda d : Ideato dal regista Alfonso Alfieri, ispirato dal brano scritto da Enzo Rossi, poi remixato da Devode Production, infine il testo

Online il nuovo videoclip di Linda d “Bye Bye” : ALL MUSIC NEWS Online il nuovo videoclip di Linda d “Bye bye” Ideato dal regista Alfonso Alfieri, ispirato dal brano scritto da Enzo Rossi, poi remixato da Devode Production, infine il testo adeguato da Linda d per il ritornello del Remake, il video, che parla un amore confuso, quasi impossibile per mille ragioni, narra di un viaggio alla ricerca della libertà da tutto ciò che è opprimente, gente nuova, sorrisi, in posti lontani per ...

'Bye Bye' live : a Vasto Marina coinvolgente concerto di Annalisa : Un po' tutti conoscono quelle più famose, come Bye bye o Il Mondo prima di te , con cui è arrivata terza allo scorso festival di Sanremo. Un pubblico di tutte le età, dai giovanissimi, che hanno ...

Il decreto dignità è legge : Pd : "-80 mila #ByeBye lavoro" : 16.47 - Il "padre" del decreto dignità, il ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi di Maio, esulta dopo l'approvazione definitiva del provvedimento: "È stato approvato dopo decine di anni il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby. È il primo decreto dopo tanti anni che mette al centro il cittadino, mette al centro gli imprenditori e i giovani precari. finalmente i cittadini segnano un punto. Cittadini uno, sistema zero". Non ...

Il decreto dignità è legge : Pd : "-80 mila #ByeBye lavoro" : Il decreto dignità del governo Conte è legge dello Stato. Il testo, passato già per l'approvazione della Camera dei deputati, è stato votato oggi al Senato: 155 i voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto. L'approvazione è quindi definitiva ed è avvenuta senza modifiche rispetto al testo uscito da Montecitorio.Palazzo Madama ha cioè confermato tra l'altro l'estensione fino al 2020 degli incentivi per assumere under 35 e la reintroduzione ...

Volantino MediaWorld con promo Bye Bye RATE fino al 22 agosto 2018 : MediaWorld lancia il Volantino caldo estivo valido fino al 22 agosto con la promo BYE BYE RATE che mette sul piatto un bel pagamento RATEale fino a 25 RATE Volantino MediaWorld 2 – 22 agosto 2018 BYE BYE RATE BYE BYE RATE è la promozione del nuovo Volantino MediaWorld che sarà valido dal 22 agosto 2018 […]

Volantino MediaWorld con promo Bye Bye RATE fino al 22 agosto 2018 : MediaWorld lancia il Volantino caldo estivo valido fino al 22 agosto con la promo BYE BYE RATE che mette sul piatto un bel pagamento RATEale fino a 25 RATE Volantino MediaWorld 2 – 22 agosto 2018 BYE BYE RATE BYE BYE RATE è la promozione del nuovo Volantino MediaWorld che sarà valido dal 22 agosto 2018 […]

Emma Marrone nella bufera/ La fan page siciliana chiude : "Bye Bye Sicilia beddha" e sul ragazzo dei selfie... : Emma Marrone nella bufera: una fan page chiude i battenti e si scaglia contro la cantante salentina ponendo fine ad una storia d'amore che durava da anni.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:50:00 GMT)

“C’è l’erede”. Bye Bye Ilaria D’Amico. È ufficiale : chi prende il suo posto : Quindici anni. Tanto è durata l’esperienza di Ilaria D’Amico a Sky Calcio Show, il programma dedicato alla serie A con cui la bella giornalista sportiva e compagna di Gianluigi Buffon entrava nelle case degli italiani la domenica pomeriggio. Un programma che Ilaria ha contribuito a far crescere e che ora, come annunciato tempo fa, si dice pronta a lasciare. Lascia la domenica pomeriggio, sì, ma non il calcio e la rete. Ora che ...

Bye Bye ciccia e gonfiore! Tutte pazze per la ‘’Low carb’’ : la dieta delle star : Intramontabile, sempre di moda, rapida ed efficace: la dieta senza carboidrati, o per i più attenti dieta Low Carb, e per i più estremi dieta No Carb, è una realtà fortemente radicata nel contesto dietetico, soprattutto estivo. “Nell’ambito di un’alimentazione equilibrata – spiega Amelia Wasiliev-, è consigliabile consumare tra 50 e 150 grammi di carboidrati al giorno. Se volete perdere peso dovete stare attorno ai 50 ...

Bye Bye Roma - Alisson a Trigoria per l'ultimo saluto ai giallorossi : Dopo le visite e la firma con i Reds, Alisson è tornato a Roma e, come riporta Sky Sport, in questi minuti si trova a Trigoria per salutare per l'ultima volta quella che è stata la sua casa e la sua ...

Fa tappa a Salemi Il tour 'Bye Bye Live' 2018 di Annalisa : Da Sanremo a Salemi, Annalisa e il suo 'Bye Bye Live 2018' faranno tappa in piazza Alicia sabato 28 luglio, alle 21.30. Il concerto è inserito nel cartellone degli eventi 'Salemi d'Estate', messo a ...