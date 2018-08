La Roma aspetta il buon Pastore | ' Dategli tempo'

Aspettavano le vittime davanti al McDonald per aggredirle e rapinarle - due fermati a Roma : Aspettavano le vittime all'esterno del McDonald's di via Giolitti, a due passi dalla stazione Termini di Roma, e poi le aggredivano a calci e pugni per rapinarle. Per questo la polizia ha fermato due persone, un 18enne tunisino e un 30enne egiziano, ritenuti gli autori delle rapine. Un terzo membro della banda, un 22enne egiziano, risulta al momento irreperibile. I tre sono stati incastrati grazie ai video delle telecamere di sorveglianza che ...

NZonzi - dentro o fuori : la Roma aspetta segnali : NZonzi non è un giocatore qualunque, è un campione del mondo e un punto fermo per noi'. La clausola è di 35 milioni, l'ha scritta proprio Monchi da direttore del Siviglia tre estati fa, ma quando ...

Roma - per N'Zonzi 48 ore decisive. E Samassekou aspetta : Tutto in 48 ore. Due giorni decisivi per la Roma per capire se il nuovo centrale sarà Steven N'Zonzi o Diadie Samassekou. Molto dipenderà da quello che può succedere entro domani in Inghilterra, alla ...

Roma - Samassekou allo sprint : Monchi aspetta N'Zonzi e blocca il maliano : La settimana delle scelte ha preso il via. Alcune saranno indotte, provocate da fattori esterni, altre dirette. Prendete ad esempio il caso di N'Zonzi: la chiusura del mercato inglese giovedì alle ore ...

Da Avellino a Roma : la vita di Gioia in bilico aspettando un cuore : Aspetta il trapianto grazie al più piccolo cuore artificiale al mondo, da un anno vive in ospedale, con la mamma e il papà che si alternano di notte: a turno, uno resta in reparto, l'altro dorme in un istituto religioso, e i ricordi sono quasi tutti in terapia ...

Gioia - da Avellino a Roma : la vita in bilico aspettando un cuore : Aspetta il trapianto grazie al più piccolo cuore artificiale al mondo, da un anno vive in ospedale, con la mamma e il papà che si alternano di notte: a turno, uno resta in reparto, l'altro dorme in un istituto religioso, e i ricordi sono quasi tutti in terapia ...

Gioia - da Avellino a Roma : la vita in bilico aspettando un cuore : Aspetta il trapianto grazie al più piccolo cuore artificiale al mondo, da un anno vive in ospedale, con la mamma e il papà che si alternano di notte: a turno, uno resta in reparto,...

Roma - porte girevoli : niente Usa per Defrel - si aspetta Malcom : Roma - niente torunée statunitense per Gregoire Defrel , inizialmente inserito nella lista dei convocati di Di Francesco per le sfide della International Champions Cup contro Tottenham , Barcellona e ...

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : ore decisive. E Defrel va alla Samp : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : ore decisive. Per la tournée negli Usa convocato Defrel : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Parla il padre della bimba rom ferita a Roma : "Qui ci considerano un cancro - mi aspettavo la solidarietà di Salvini" : "La mia piccola rischia di morire e se le va bene di rimanere paralizzata a vita". Parla a La Stampa Otet Nicolai Alinna, 23 anni, padre della bimba di un anno ferita a Roma da un colpo di pistola ad aria compressa. La piccola è ricoverata all'Ospedale Bambin Gesù, dove le è stato rimosso il piombino esploso da un'arma usata per il tiro a segno. "Dalla sindaca Raggi e da una figura come quella del ministro dell'interno e ...