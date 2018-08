Inter | dopo il Sassuolo confronto tra giocatori | Spalletti e società

Manuela Bailo è morta - uccisa dall'ex amante Fabrizio Pasini. La confessione dopo un lungo Interrogatorio : «Sono stato io» : Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante Fabrizio Pasini. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio. L'uomo, sindacalista Uil, ha...

Quote scudetto - dopo il crollo dell’Inter i bookmakers perdono “fiducia” nei nerazzurri : Da anti-Juve, l’Inter è passata al quarto posto nelle Quote scudetto con Napoli e Roma maggiormente favorite dai bookies La Juventus soffre ma vince, così come Napoli e Roma. Il passo falso dell’Inter con il Sassuolo, invece, cambia la situazione nelle Quote sullo scudetto, dove i nerazzurri sono subito chiamati a recuperare. Da anti-Juve della vigilia, con l’offerta a 7,50, la squadra di Spalletti è scivolata in terza ...

Recuperati dopo cinque ore di Intervento un vitello e una vacca gravida finiti in un dirupo a Pontechianale : Ci sono volute cinque ore di intervento per recuperare due bovini caduti in una scarpata a Pontechianale in alta valle Varaita. I due animali bloccati sono stati Recuperati nella serata di ieri, ...

NAVE DICIOTTI SENZA PORTO - FARNESINA : “InterVENGA UE”/ Ultime notizie migranti - caos dopo ultimatum Salvini : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:53:00 GMT)

Spalletti dopo il ko dell'Inter : 'Su un campo così non si poteva giocare' : Torino - L'Inter gioca male e perde. Ma per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti c'è una doppia, diversa, spiegazione alla sconfitta, inattesa, contro il Sassuolo a Reggio Emilia . 'Il rigore di ...

Risultati Serie A e la classifica dopo la 1^ giornata : clamorosa debacle dell’Inter contro il Sassuolo - inizio con il botto per Spal e Empoli [FOTO] : 1/26 af/LaPresse ...

Modric dalla parte… dell’Inter! Il centrocampista difende i nerazzurri dopo la denuncia del Real Madrid : Luka Modric si è ritrovato in mezzo agli interessi di Real Madrid ed Inter: dopo la denuncia alla Fifa di Florentino Perez ai danni dei nerazzurri, sarebbe stato ascoltato anche il calciatore dopo un Mondiale concluso da vicecampione del mondo in carica, Luka Modric si è ritrovato al centro delle voci di mercato. In particolare, il croato è stato più volte accostato all’Inter, finendo per far infuriare il Real Madrid. La squadra ...

La Lega A risponde al presidente della Liga : comunicato durissimo dopo le accuse a Juve ed Inter : La Lega Serie A si definisce sorpresa ed amareggiata dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente de La Liga Javier Tebas. Dichiarazioni che senza alcuna base conoscitiva ledono l’immagine e mettono in dubbio l’integrità ed il buon operato di due club italiani e della stessa Lega a cui essi, insieme ad altre 18 società, aderiscono. La Lega non può accettare passivamente dichiarazioni che considera alla stregua di strumenti mediatici atti ...

Caso Modric - l’Inter risponde piccata al Real Madrid dopo l’esposto alla FIFA : “mai avuti contatti con il giocatore” : Il club nerazzurro non ci sta e risponde per le rime all’esposto presentato alla FIFA dal Real Madrid per il Caso Modric Continua la guerra dialettica tra l’Inter e il Real Madrid in riferimento al Caso Modric, il club nerazzurro ha infatti risposto per le rime all’esposto presentato dai blancos alla FIFA. GABRIEL BOUYS / AFP In data sedici agosto, infatti, la società di Suning ha inviato una lettera al massimo organo ...