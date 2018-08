Vanessa Incontrada vittima di body shaming a pochi giorni da Non dirlo al mio capo 2 | “Le

Vanessa Incontrada : "Non mi aspettavo tanta cattiveria dalle donne per il mio aspetto fisico dopo il parto" : "Non mi aspettavo tanta cattiveria". In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, Vanessa Incontrada è tornata a denunciare il fenomeno del body shaming, di cui è stata a lungo vittima sui social. Le critiche sono cominciate dopo il parto: "È stato un momento duro. Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, ...

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale su Rai 1 dal 13 settembre : La Rai apre il mese di settembre con la fiction proponendo alcune delle serie più attese dal pubblico. Si inizia

TI SPOSO MA NON TROPPO - RAI 1/ Info streaming del film con Vanessa Incontrada (28 luglio 2018) : Ti SPOSO ma non TROPPO, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 28 luglio 2018. Nel cast: Vanessa Incontrada, Chiara Francini, alla regia Gabriele Pignotta. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:37:00 GMT)

Ti sposo ma non troppo : cast - trama e curiosità sulla commedia con Vanessa Incontrada : Equivoci, scambi di ruolo, chat e vite parallele: sono questi i principali ingredienti della commedia romantica con Vanessa Incontrada: Ti sposo ma non troppo va in onda sabato 28 luglio alle ore 21.25 su Rai1. Ti sposo ma non troppo, trailer Ti sposo ma non troppo, trama Luca (Gabriele Pignotta) è il fisioterapista (precario) di Andrea, allenatore di canoa. Quando lo psicologo Cosimo parte per Cuba, affida a Luca il suo appartamento-studio, ...

La tv del 2019 : Vanessa Incontrada protagonista indiscussa di Rai 1 : Vanessa Incontrada è una delle indiscusse protagoniste della prossima stagione delle fiction di Rai 1: ecco alcune anticipazioni su quello che vedremo in tv La fiction di Rai 1 riparte da una sicurezza. Si tratta di Vanessa Incontrada, l’attrice italo-spagnola reduce dal grandissimo successo de “Il Capitano Maria” su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sulle fiction che vedremo nel 2019 su Rai 1. L’amore, il sole e le altre ...

Wind Music Awards 2018 – Seconda serata del 12/06/2018 – Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai 1. : Questa sera, ore 20:35, ritornano i Wind Music Awards per la Seconda serata dell’edizione 2018, la dodicesima in totale, nuovamente nella splendida location dell’Arena di Verona e nuovamente con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la settima volta insieme al timone dell’evento. Due martedì sera (più una terza serata che si terrà più avanti) per celebrare i maggiori successi della Musica […] L'articolo ...