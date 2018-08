Molise | nella notte altre scosse Nuovi controlli in corso sul viadotto del Liscione

TERREMOTO Molise - M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie Campobasso - due forti scosse M 3.3 e M 2.9 nella notte : TERREMOTO MOLISE, M 5.1 a MONTECILFONE: Ultime notizie Campobasso, ancora due forti scosse nella notte. Magnitudo 3.3 e 2.9, sciame sismico in corso. Paura tra la popolazione. (Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 11:23:00 GMT)

Molise - due nuove scosse di terremoto nella notte : Molise, due nuove scosse di terremoto nella notte La terra continua a tremare nella regione. I due nuovi episodi si sono verificati nell'area di Guglionesi, con magnitudo 2.4, e a Montecilfone, con magnitudo 3.3. Il 16 agosto già registrata una serie di 27 terremoti Parole chiave: ...

Molise - due nuove scosse di terremoto nella notte - : La terra continua a tremare nella regione. I due nuovi episodi si sono verificati nell'area di Guglionesi, con magnitudo 2.4, e a Montecilfone, con magnitudo 3.3. Il 16 agosto già registrata una serie ...

Terremoto : nuove scosse in Molise nella notte - la più forte 3.3 : Ha continuato a tremare nella notte la terra in Molise. Altre due scosse si sono registrate alle 23.17 a Guglionesi, di magnitudo 2.4, una seconda alle 00.48 a Montecilfone, già colpita nei giorni scorsi, di mangnitudo 3.3. Il Terremoto di ieri non ha provocato gravi danni a persone o cose ma ha reso inagibili diversi edifici. La statale 647 'Bifernina' resta chiusa per controlli al viadotto del ...

Sciame sismico in Molise : nuove scosse di terremoto nella notte - la più forte magnitudo 3.3 [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in Molise - nuove scosse nella notte tra venerdì e sabato : Altre due movimenti si sono registrati alle 23.17 a Guglionesi, di magnitudo 2.4, una seconda alle 00.48 a Montecilfone, già colpita nei giorni scorsi, di mangnitudo 3.3

Terremoto Molise - nuova serie di scosse nella notte. Chiuso per precauzione il Viadotto del Liscione : Ancora scosse in Molise, dove il 16 agosto alle 20.19 la terra è tornata a tremare a Montecilfone (Campobasso). In via precauzionale è stato Chiuso il Viadotto del Liscione e un tratto della strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” per consentire la verifica delle infrastrutture. scosse continue sono state registrate durante la notte anche se più lievi per intensità. Migliaia di persone hanno dormito in strada: tende, ...

Terremoto Molise - decine di scosse nella notte. Chiuso per precauzione il Viadotto del Liscione : Ancora scosse in Molise, dove il 16 agosto alle 20.19 la terra è tornata a tremare a Montecilfone (Campobasso). In via precauzionale è stato Chiuso il Viadotto del Liscione e un tratto della strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” per consentire la verifica delle infrastrutture. scosse continue sono state registrate durante la notte anche se più lievi per intensità. Migliaia di persone hanno dormito in strada: tende, ...

Terremoto Molise - nuove scosse nella notte : tanta paura - lievi danni ma nessun ferito : Due forti scosse di Terremoto nella serata di giovedì in Molise, con epicentro a Montecilfone, ma avvertite in gran parte del Sud-Italia. tanta la paura, in tanti hanno trascorso la notte fuori dalle loro case, ma fortunatamente non si contano feriti. Questa mattina la terra ha tremato anche nelle Marche.Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : forte terremoto in Molise - sciame sismico nella notte (17 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: altre forti scosse di terremoto in Molise. oggi chiude il calciomercato, il Milan tenta l'assalto a Milinkovic (17 agosto 2018)(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Ancora terremoto in Molise : 2 nuove violenti scosse nella zona di Campobasso avvertite in buona parte del Centro Italia : Teleborsa, - La prima nuova violenta scossa di magnitudo 5,2 ha colpito alle 20,19 l'Abruzzo con epiCentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, con una profondità di 9 Km. Lo stesso della ...