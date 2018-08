ATP Cincinnati 2018 | Djokovic in finale | Cilic battuto in tre set

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic va in finale! Piegata la resistenza del coriaceo Marin Cilic : Novak Djokovic è il primo finalista del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il serbo piega, dopo una battaglia durata due ore e mezza, la resistenza del croato Marin Cilic, avversario mai domo, che si arrende soltanto negli ultimi minuti della sfida. Punteggio finale 6-4 3-6 6-3 per l’ex numero uno al mondo. Nel primo parziale l’equilibrio si spezza praticamente subito: Djokovic trova il break nel corso del terzo game, sfruttando ...

ATP Cincinnati – Novak Djokovic prenota la finale : il serbo stende Cilic al terzo set : Novak Djokovic batte Marin Cilic al terzo set e vola in finale nel WTA di Cincinnati: ‘Nole’ attende il suo avversario dalla seconda semifinale fra Goffin e Federer Dopo il passo falso negli ottavi di Toronto contro Tsitsipas, Novak Djokovic non sembra aver intenzione di concedersi altre distrazioni. Lo dimostra il cammino nell’ATP di Cincinnati che lo ha condotto fino in finale. Il pass per l’ultimo atto del torneo lo ha staccato proprio ...

ATP Cincinnati – Goffin regola Del Potro - Federer e Djokovic costretti al terzo set da Wawrinka e Raonic : Il tennista belga stende in due set l’argentino e vola in semifinale a Cincinnati, dove troverà Federer che ha battuto Wawrinka nel derby svizzero. L’altro match sarà tra Cilic e Djokovic Si sono delineate le due semifinali del torneo ATP di Cincinnati, giunto ormai al penultimo atto. Dopo la vittoria di Cilic su Carreno-Busta, si sono disputate nella notte gli altri tre match che hanno così definito il tabellone. Sarà Novak ...

ATP Cincinnati - Cilic è il primo semifinalista : battuto lo spagnolo Carreno-Busta : Al Master 1000 di Cincinnati, Marin Cilic supera in due set lo spagnolo Pablo Carreno-Busta ed è il primo semifinalista del torneo Atp dell’Ohio Al torneo sul cemento di Cincinnati Marin Cilic si qualifica per primo alle semifinali. Il croato ha battuto ai quarti di finale, in un’ora e 45 minuti di gioco, Pablo Carreno-Busta, tennista numero 13 al mondo. Lo spagnolo torna sconfitto a casa dopo un match in cui ha perso due set ...

ATP Cincinnati 2018 : Federer e Djokovic ai quarti. Fuori Shapovalov e Anderson : Finalmente si è chiuso il programma degli ottavi di finale del Western & Southern Open , settimo dei nove tornei ATP Masters 1000 stagionali, in corso sul cemento di Cincinnati , rinviati, 6 match su ...

ATP Cincinnati - Federer combatte e vola ai quarti di finale : battuto Mayer in due set : Roger Federer batte Leonardo Mayer e dopo il secondo set vinto al tie-break vola ai quarti di finale del Master 1000 di Cincinnati Roger Federer non fa sorprese e batte in due set l’argentino Leonardo Mayer agli ottavi di finale del torneo sul cemento di Cincinnati. Al Master 1000 in Ohio, lo svizzero in un’ora e 14 minuti di gioco si guadagna i quarti di finale. Nel primo set fila tutto liscio per Federer, che conclude il ...

