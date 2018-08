La voce della Politica Sindaco di Tursi | solidarietà alla gemellata Genova

Trasferimento Schumacher : la verità della portavoce della famiglia : La portavoce della famiglia di Michale Schumacher fa chiarezza sulle voci di un ipotetico Trasferimento di Michael Schumacher a Maiorca La portavoce della famiglia di Michael Schumacher, Sabine Kehm, ha smentito l’indiscrezione del giornale svizzero ‘L’Illustré’ che ieri ha parlato di un imminente spostamento dell’ex pilota della Ferrari, in gravi condizioni dopo un incidente sugli sci a Meribel nel 2013, ...

La voce della Politica Crollo ponte Genova - geologi : necessaria una politica di prevenzione : Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei ...

La voce della Politica Genova - Crollo ponte : cordoglio dell'Ugl Matera : "cordoglio dall'Ugl Matera per la grave tragedia che ha colpito il capoluogo ligure a seguito del Crollo del ponte 'Morandi' sulla A10. Genova appartiene sentimentalmente e col cuore al territorio ...

La voce della Politica Coldiretti : abbattimento dei cinghiali - era ora! : ... trasformando così una criticità in risorsa e dando impulso ad un tipo di economia sostenibile, strettamente legata ai territori di appartenenza. Per questo ringraziamo l'assessore all'Ambiente e il ...

Juan Diego Flórez : 'Rossini è il mio primo amore ed è il termometro della mia voce' : L'immagine e le regie degli spettacoli sono molto più curate. Il nostro lavoro è cambiato, moltissimo, così come è cambiato il mondo. Prima c'erano soprattutto italiani. Ora, qui, nel Ricciardo a ...

La voce della Politica Patriciello sul blocco del piano periferie : Stiamo parlando – spiega Patriciello – di cifre importanti: oltre 2 miliardi di euro, un danno enorme non solo per i 96 Comuni coinvolti, ma per l'intera economia dei territori interessati. Penso ai ...

La voce della Politica Lega su apertura della campagna del Dipartimento Bigenitorialità : ... Separazioni ed Affido Minori della Lega/ Salvini Premier è quello di recepire e prendere nota di tutte le istanze e proposte migliorative da parte di ogni singolo cittadino e da parte del mondo ...

La voce della Politica Ospedale Policoro - Ugl : "Siamo alla chiusura? Lo si dica con coraggio" : ... non può e non può essere messo in condizione di operare con enormi difficoltà a causa del personale medico e paramedico che scarseggia e che la Politica 'arrogante' ha messo nelle condizioni il ...

La voce della Politica Licenziamento collettivo Aias - la Fials chiede l' intervento della regione : Con grande rammarico la Fials denuncia il comportamento irresponsabile della Politica, più volte sollecitata ad essere presente, ma assente ai diversi importanti tavoli che da mesi si stanno susseguendo per evitare disperatamente il Licenziamento di n. 28 lavoratori dell'Aias ...

La voce della Politica Caterino FdI : Il Comune di Garaguso bocciato in cultura e turismo : «Vorrebbero fare cultura e turismo, ma sono asini e perdono risorse». Questo il titolo di un articolo comparso sul quotidiano "La Nuova del Sud" qualche giorno fa. La testata giornalistica locale ci ...

Viktor Orbán vuole essere il portavoce della nuova destra europea : L’obiettivo del premier ungherese non è quello di sciogliere l’Unione europea, ma di trasformarla in una concorrente e in un’alleata degli Stati Uniti di Trump. Leggi

La voce della Politica A.O.R. "SAN CARLO" : la dott.ssa Padula nuovo direttore dell'U.O.C. di Reumatologi : La dottoressa Angela Padula è il nuovo direttore dell'Unità Operativa Complessa di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo". L'incarico, conferito a seguito di avviso pubblico e ...

La voce della Politica Basilicata Attrattiva. Comunicato dell'Assessore Roberto CIFARELLI : Sono inoltre finanziati gli interventi per l'individuazione di contenitori culturali quali spazi per concerti, spettacoli e attività teatrali. A questi si aggiungono i servizi innovativi come le ...

La voce della Politica Braia : 5 - 1 Meuro per la Basilicata - continuano i pagamenti da Agea : "Luglio registra un avanzamento positivo, anche se non ancora al ritmo auspicato, per i pagamenti da Agea per la Basilicata, attesi dal comparto agricolo lucano. Il mese, infatti, si chiude con ...