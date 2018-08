Atp Cincinnati | Cilic è il primo semifinalista | battuto lo spagnolo Carreno-Busta

Atp Cincinnati - Federer combatte e vola ai quarti di finale : battuto Mayer in due set : Roger Federer batte Leonardo Mayer e dopo il secondo set vinto al tie-break vola ai quarti di finale del Master 1000 di Cincinnati Roger Federer non fa sorprese e batte in due set l’argentino Leonardo Mayer agli ottavi di finale del torneo sul cemento di Cincinnati. Al Master 1000 in Ohio, lo svizzero in un’ora e 14 minuti di gioco si guadagna i quarti di finale. Nel primo set fila tutto liscio per Federer, che conclude il ...