Brasile | nel 2017 un omicidio ogni 7 ore

A Reggio Calabria l'incontro 'Storia di emigrazione italiana nel mondo - Stati Uniti - Brasile - Argentina - Australia' : Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove l'incontro "Storia di emigrazione italiana nel mondo, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia. Attraverso video ...

Neymar - show nel futsal : dribbla tutti in Brasile - il gol è pazzesco : ... in precedenza, aveva partecipato al Neymar Jr's Five ovvero una competizione di futsal a livello internazionale con formazioni provenienti da tutto il mondo. Esibizione o meno, il controverso Ney ...

Brasile : ecco l’unico sopravvissuto di una tribù che da 22 anni vive da solo nella foresta amazzonica [VIDEO] : È emerso un incredibile video dell’ultimo uomo sopravvissuto di una tribù dell’Amazzonia che vive nella foresta da solo da 22 anni, dopo che il resto della sua tribù è stato sterminato da mandriani interessati alla loro terra. L’uomo seminudo ha circa 50 anni e utilizza un’ascia per abbattere un albero nel video girato dalle autorità del governo brasiliano nello stato di Rondonia. Si ritiene che ci siano 113 tribù isolate in Amazzonia, 27 delle ...

Enel guarda ancora con interesse verso il Brasile : Teleborsa, - La strategia di espansione di Enel in Brasile potrebbe portare all'acquisto di tre impianti di distribuzione di Eletrobras. Parola di amministratore delegato Francesco Starace che lo ha ...

Enel guarda ancora con interesse verso il Brasile : La strategia di espansione di Enel in Brasile potrebbe portare all'acquisto di tre impianti di distribuzione di Eletrobras. Parola di amministratore delegato Francesco Starace che lo ha detto in un'...

Enel si rafforza in Brasile e sale al 93 - 3% di Elettropaulo : Teleborsa, - Enel Brasil Investimentos Sudeste, società controllata dall'italiana Enel, ha ricevuto conferma che nel periodo compreso tra il 5 giugno ed il 4 luglio 2018, gli azionisti di Eletropaulo ...

Enel si rafforza in Brasile e sale al 93 - 3% di Elettropaulo : Enel Brasil Investimentos Sudeste, società controllata dall'italiana Enel , ha ricevuto conferma che nel periodo compreso tra il 5 giugno ed il 4 luglio 2018, gli azionisti di Eletropaulo ...

Enel si rafforza in Brasile e sale al 93 - 3% in Eletropaulo : Roma, 16 lug., askanews, - Enel si rafforza ancora in Brasile. Enel Brasil Investimentos Sudeste, società controllata da Enel, ha ricevuto conferma che nel periodo compreso tra il 5 giugno ed il 4 ...

Processo al Brasile - nel mirino c'è Neymar. "Egoista e cascatore" : La stampa verdeoro si aggrappa persino alla scaramanzia per giustificare l'ennesima caporetto della Seleçao, cacciata fuori dalla Coppa del Mondo dal Belgio e destinata all'ennesima rifondazione. ...

Mondiali Russia 2018 - l’addio del Brasile è il flop del calcio sudamericano : semifinaliste tutte europee - non succedeva da 2006 e 1982! E’ la 5ª volta nella storia - e la cabala premia l’Inghilterra… : Con l’addio del Brasile, i Mondiali di Russia 2018 diventano la 5ª edizione della storia della Coppa del Mondo ad avere semifinaliste tutte europee. L’eliminazione simultanea di Uruguay e Brasile per mano di Francia e Belgio, infatti, delinea il flop del calcio sudamericano, mai così male quanto negli ultimi 12 anni. Già nel 2006, infatti, tutte le semifinaliste furono europee, mentre nel 2010 il solo Uruguay era arrivato in ...

Il Brasile rischia l'eliminazione dai Mondiali. Il Belgio avanti 2 a 0 nel primo tempo : Il Belgio conduce per 2-0 sul Brasile alla fine del primo tempo nei quarti di finale dei Mondiali 2018. Autorete di Fernandinho al 13' e gol di De Bruyne al 30'. La Seleção rischia una clamorosa eliminazione.Nella Seleçao si rivede Marcelo, recuperato da un problema muscolare, mentre a centrocampo Fernandinho prende il posto dello squalificato Casemiro. Per il resto Tite conferma il 4-2-3-1 con Willian, Coutinho, Neymar alle ...

Tra Brasile e Belgio la finale anticipata Almeno nel ranking : C'è chi parla di finale anticipata e una conferma arriva dal ranking, seppure parziale, della Fifa (quello ufficiale arriverà dopo la fine del Mondiale). Brasile e Belgio, dopo gli ottavi di finale, sono ai primi due posti della graduatoria. Tanta Premier in campo e sulle panchine (17 giocatori con 6 che arrivano dal City, il club più rappresentato nella rassegna russa), tante sfide tra compagni di squadra, la più attesa tra Willian e Hazard. E ...

Roma - Monchi piazza Peres in Brasile : il terzino giocherà nel San Paolo : Dopo aver rifiutato il Torino e fatto imbestialire la dirigenza giallorossa, Bruno Peres sarà ceduto in Brasile. Il terzino destro, acquistato da Sabatini, dopo due anni non convincenti alla Roma ...

Mondiali Russia 2018 – Il Brasile ai quarti dopo una sfida nello stadio illuminato da luci made in Italy : Russia 2018. Il Brasile batte il Messico nello stadio con le luci made in Italy di Disano Illuminazione Alla Cosmos Arena di Samara la squadra di Neymar ha superato gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio. Il bellissimo stadio della città russa, che ha la forma di un’astronave in omaggio all’industria aerospaziale, è illuminato con i proiettori Forum della Disano Illuminazione. Le luci dell’azienda milanese, che ha un prestigioso ...