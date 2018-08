Atletica | Europei 2018 | il programma di sabato 11 agosto Orari | tv e italiani in gara

Atletica - Europei 2018 : Italia in finale nella 4×400 - azzurri secondi in batteria senza Galvan. Bene Scotti e Aceti : L’Italia vola in finale nella 4×400 maschile agli Europei 2018 di Atletica leggera. Gli azzurri hanno raggiunto l’obiettivo minimo della rassegna continentale grazie al secondo posto conquistato nella seconda batteria con il tempo di 3:04.08 alle spalle di un buon Belgio privo dei fratelli Borlée (3:02.55) ma davanti alla Spagna (3:04.62, senza Husillos e Hortelano) e all’Olanda (3:04.93). Prestazione discreta da parte del ...

Live Risultati Europei Atletica : le gare di venerdì 10 agosto. Bene Hooper e Siragusa nei 200. : Foto Getty Images© scelta da SuperNews Europei atletica Leggera 2018. Cronaca in diretta dei Risultati delle gare di venerdì 10 agosto con tutte le medaglie assegnate. 12.13: seconda batteria dei 1500 metri femminili vinta da Sofia Ennaoui , Polonia, in 4.08.60. 12.04: ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Siragusa e Hooper avanti nei 200 metri - attesa per le staffette ed i 3000 siepi femminili : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata piena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l’eterno Fabrizio Donato ...

Europei Atletica 2018 - Tamberi in finale del salto alto. Fuori Fassinotti : Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto agli Europei di atletica leggera in corso a Berlino. L'azzurro ha superato al secondo tentativo la misura di 2.25, garantendosi l'...

Atletica - Europei di Berlino : Chiappinelli di bronzo - Desalu corre i 200m in 20"13 : Magari qualcuno inizierà a chiedermi gli autografi, invece che io agli altri Finale 400 ostacoli maschili: Warholm trionfa con il nuovo record europeo under 23: Il campione del mondo Karsten Warholm ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Pedroso sogna la medaglia nei 400 hs - Italia a caccia della finale nelle 4×400 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata pena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l’eterno Fabrizio Donato ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia si gioca il jolly Yadisleidy Pedroso - Alessia Trost ci prova nell’alto : Dopo le delusioni di Filippo Tortu ed Elena Vallortigara, ma anche dopo i bei bronzi di Yeman Crippa e Yohanes Chiappinelli, l’Italia ci riprova agli Europei 2018 di Atletica leggera e oggi si gioca due carte importanti prima del weekend che ci porterà in dote le 20km di marcia, le maratone e Gimbo Tamberi. Yadisleidy Pedroso può seriamente rimpinguare il bottino azzurro a Berlino ma le serve una gara di spessore sui 400 metri ostacoli: la ...

Atletica - Europei 2018 : le 9 finali di oggi. Lasitskene per volare - Warholm da leggenda - sfilza di duelli. Italia con Pedroso e Trost : Venerdì 10 agosto con ben nove titoli da assegnare agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando a Berlino ma nella capitale tedesca sono in programma anche diverse qualificazioni, batterie e finali. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci offrirà la giornata odierna. SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Tutti contro Mariya Lasitskene-Kuchina, la grande favorita della vigilia che sembra davvero imbattibile e inscalfibile. La due ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 10 agosto. Tutte le gare e il calendario : Oggi venerdì 10 agosto si disputa la quinta giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera. Si assegnano ben nove titoli in una serata molta intensa dove non ci sarà un momento di tregua, spettacolo assicurato all’Olympia Stadium di Berlino con l’alto femminile di Lasitskene, la battaglia sui 400 metri maschili, il tentativo di Shubenkov sui 110 ostacoli, il doppio giro di pista al femminile ma anche il giavellotto femminile, ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 10 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi venerdì 10 agosto scenderanno in campo diversi italiani agli Europei 2018 di Atletica leggera. All’Olympia Stadium di Berlino si assegneranno ben nove titoli e gli azzurri cercheranno di essere protagonisti. Le speranze più forti sono riposte in Yadisleidy Pedoros che va a caccia delle medaglie sui 400 metri ostacoli, attenzione ad Alessia Trost che tenterà il tutto per tutto nel salto in alto, Mohad Abdikadar e Joao Bussotti ...

Atletica - Europei 2018 : oggi la 5giornata - il programma completo e gli italiani in gara : Il turco, campione del mondo sui 200 metri , ha conquistato anche il titolo europeo della specialità con un fantastico 19"76 , nuovo record dei campionati a soli 4/100 dal primato continentale di ...

Atletica - Europei 2018 : oggi la 5^ giornata - il programma completo e gli italiani in gara : La giornata di ieri [VIDEO] ha regalato buone soddisfazioni all'Italia ai Campionati Europei di Atletica di Berlino. Dalla finale dei 3.000 metri siepi è arrivata la seconda medaglia azzurra, è ancora un bronzo. Dopo quello ottenuto da Yemaneberhan Crippa sui 10.000 metri, è stato il turno di un fantastico Yohanes Chiappinelli. Inoltre l'Atletica azzurra può sorridere per il risultato di Eseosa 'Fausto' Desalu in una finale dei 200 metri di ...