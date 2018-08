Pogba al Manchester United | ' Fatemi andare al Barca'

Il Manchester United piomba su Milinkovic-Savic : è lui l'erede di Pogba : I Red Devils vogliono il serbo in caso di addio del francese, corteggiato dal Barcellona. Ma è una corsa contro il tempo: in Inghilterra il mercato chiude giovedì

Manchester United - Mourinho stoppa Pogba : niente addio ai ‘red devils’ per il francese : L’allenatore portoghese ha posto il veto alla partenza di Pogba con destinazione Barcellona, essendo il francese una pedina cardine del suo progetto Il Manchester United pone il veto alla cessione di Paul Pogba . A scriverlo è il quotidiano catalano Sport, che esclude categoricamente l’ipotesi del possibile arrivo del centrocampista francese al Barcellona. A due giorni dalla chiusura del mercato in Inghilterra il club ...

Pogba -Barcellona - il piano segreto di Mino Raiola : “voglio portare Paul via dal Manchester United” : Pogba via dal Manchester United, il desiderio di Mino Raiola potrebbe avverarsi con l’arrivo del centrocampista francese al Barcellona Paul Pogba sarebbe pronto al trasferimento lontano dall’Old Trafford. Il calciatore francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale meno di un mese fa, vorrebbe dire addio al Manchester United, sua squadra da due anni dopo l’addio del centrocampista alla Juventus. I rapporti ...

Pogba rompe con il Manchester : la Juventus sogna il ritorno del francese [DETTAGLI] : Si profila una settimana intensissima per il futuro di Paul Pogba . Il centrocampista, complice il rapporto freddo con Josè Mourinho, vorrebbe lasciare il Manchester United. Su di lui, secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’, è forte l’interesse del Barcellona, che lo segue dal 2015, così come della Juventus , il club in cui è ‘esploso’ qualche anno fa. I bianconeri per convincere i Red Devils a far partire ...

Manchester United - Pogba infiamma il mercato : “ho litigato con Mourinho - non so se resto” : Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, Paul Pogba ha aperto alla possibilità di lasciare il Manchester United Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere lontano da Manchester, il centrocampista francese infatti ha sottolineato di non essere sicuro di rimanere allo United. LaPresse/PA Alla base di questa decisione potrebbero esserci i dissapori tra l’ex Juve e José Mourinho, come riferito dallo stesso Pogba in ...