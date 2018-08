C' è una bomba sul volo diretto a Roma | dodicenne fa evacuare due aerei

“Pronti per il fuoco - tre - due - uno - guastatori!”. Il Genio e gli artificieri fanno brillare una bomba d’aereo di oltre 200 kg : Si sono concluse senza problemi le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba d’aereo americana di oltre 200 kg, trovata in un cantiere edile a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Dopo il despolettamento, l’ordigno è stato caricato su un mezzo e portato in una cava per il brillamento. Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Rimini, hanno coinvolto 15 persone tra artificieri e personale in supporto ...

Pechino - esplosione davanti all'ambasciata Usa | Ferito l'uomo che ha tentato di lanciare una bomba : Un uomo avrebbe tentato di lanciare una bomba artigianale oltre il recinto dell'edificio ma l'ordigno gli sarebbe scoppiato tra le mani. Un testimone avrebbe visto la polizia portare via una donna "che si era cosparsa di benzina"

FB crolla del 20% : lo scandalo dati è una bomba a orologeria : Facebook paga alla distanza, e molto salato, il conto per lo scandalo dei dati "facili" che ancora a fine aprile non era sembrato in grado di intaccarne i ritmi di crescita.--La società di Palo Alto ha bruciato ieri nelle contrattazioni after-hours di Wall Street più di un quinto della sua capitalizzazione di mercato - il 20,54%, circa 120 miliardi di dollari - nelle appena due ore seguite alla diffusione dei suoi risultati aziendali nel periodo ...

Esplode una bomba davanti all'ambasciata americana di Pechino. Polizia : "Ferito l'attentatore" : Un'esplosione ha scosso oggi l'ambasciata americana a Pechino: secondo i media internazionali, è avvenuta davanti all'edificio. Un uomo avrebbe lanciato un ordigno e, secondo quanto riporta la Cnn, sarebbe l'unico ferito a causa dell'esplosione. "L'esplosione è stata causata da una piccola bomba lanciata da un uomo di 26 anni".Sulla vicenda, però, circolano diverse versioni: secondo alcuni testimoni un uomo avrebbe cercato ...

Roma - falso allarme bomba per una valigia abbandonata vicino al Colosseo : Una valigia sospetta nei pressi del Colosseo. Un falso allarme bomba che però ha fatto scattare i dispositivi di sicurezza. Il bagaglio era abbandonato sul ciglio della strada in via Nicola Salvi, ...

Grecia - c’è una bomba a orologeria pronta a esplodere nell’Egeo : C’è una bomba a orologeria pronta a esplodere nell’Egeo e, più in generale, nel Mediterraneo orientale: si chiama dossier migranti, legato a doppia mandata alla risoluzione della crisi economica in Grecia. Più prestiti e più flessibilità in cambio di nuovi “posti-letto” negli hotspot che Alexis Tsipras dovrà costruire, con tutto ciò che ne consegue. Un’ideona che Bruxelles e Berlino pare avessero da tempo nella camera ...

Catania - mette una bomba in ospedale : ex dipendente voleva vendicarsi del licenziamento : Avrebbe piazzato una bomba incendiaria nella sala server dell'ospedale Garibaldi di Catania per vendicarsi di essere stato licenziato qualche giorno prima con decisione della Commissioni di Disciplina ...

Pacco bomba gli esplode tra le mani - giovane avvocato non molla : "Voglio tornare in tribunale" : Giampiero Delli Bovi non molla. "Voglio tornare in tribunale", ha detto al presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno e provincia, Americo Montera, e al presidente di Aigas e consigliere dell’Ordine...

NBA - Jaylen Brown a lezione da McGrady : una bomba pronta ad esplodere : Jaylen Brown a lezione da Tracy McGrady, un maestro che potrà esaltare ulteriormente le qualità del talento dei Celtics Jaylen Brown ha già impressionato tutti nella passata stagione ai Celtics. In una stagione ricca di infortuni per Boston, lui e Tatum hanno preso per mano la squadra portandola sino alla finale di conference ad Est. Adesso però Jaylen Brown è atteso ad un nuovo step verso l’alto e per rispettare tali attese, ...

Scoppia la bomba nel calcio italiano! una retrocessione - 6 fallimenti ed i club pronti al ripescaggio : campionati ribaltati - ecco come cambiano [FOTO e DETTAGLI] : 1/18 ...

Motta : '"Vi devo dire che a trent'anni si sta una bomba' : Non può fare a meno di tirare costantemente in ballo la sua compagna, Carolina Crescentini, per la cronaca, per introdurre e contestualizzare il materiale estratto dall'ultima fatica discografica. ...