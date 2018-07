Vieri-Caracciolo | in crisi per il matrimonio mancato? Costanza svela la verità sulla voce

Costanza Caracciolo incinta - presa in giro a papà Vieri : «Per solidarietà si è fatto crescere la pancia...» Foto : Chi ce l'ha più grossa? Costanza Caracciolo scherza su Instagram con un Bobo Vieri non proprio in forma campionato. La bella ex Velina è in dolce attesa e ormai il pancione si fa vedere. Così, a bordo piscina, nell'ultimo post si fa Fotografare in costume pancia nella pancia con Bobo.--«Per solidarietà si è fatto crescere la pancia!!!! Grazie #dad», scrive la bella Costanza Caracciolo ricevendo subito un sacco di like dai fan. Anche se molti non ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo pancia contro pancia : E’ una vera e propria condivisione di coppia per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. “Coco ti faccio compagnia in questa gravidanza” cinguetta Vieri postando una foto in cui bacia la sua Costanza. I due sono di profilo: pancia contro pancia. “Per solidarietà si è fatto crescere la pancia! Grazie #dad” replica la Caracciolo che si gode sole e mare cullando il pupo che porta in grembo. Vieri intanto è sempre più impegnato a girare ...

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri vacanze in Sicilia : L’estate del 2018 Costanza Caracciolo è molto intensa,. l’amore con Bobo Vieri va a gonfie vele e presto diventerà mamma. E’ al sesto mese di gravidanza, secondo i rumors aspetta una bimba, e si gode il meritato riposo in Sicilia. Con la famiglia a cui ha appena presentato il bomber e gli amici tra giochi in spiaggia con tanto di baci e cocoole. “Bobo summercup in Love” scrive la Caracciolo su Instagram postando un ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo aspettano una bambina : Sarà una femmina. Così il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 11 luglio parla del bebé che Christian Vieri e Costanza Caracciolo aspettano. Dopo aver respinto i gossip e cercato di tenere la notizia della gravidanza il più privata possibile, la coppia ha ormai ufficializzato la lieta novella. Come si può vedere sulla rivista, infatti, “Costanza mostra finalmente e con serenità il “pancino” nel mare turchese di ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo rendono ufficiale la gravidanza con questa bellissima foto : «Aspettando te, mio amore». Christian Vieri e Costanza Caracciolo usano queste parole, come didascalia alla loro foto più bella. Lei, sdraidata sulla sabbia, lui che le bacia il pancione che cresce. E poi ancora cuoricini ed emoticon sorridenti. Un modo delicato per confermare quella dolce attesa, ormai sussurrata da mesi, ma finora mai confermata dai diretti ...

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri aspettano una bambina. La conferma in una foto di Chi : Adesso c'è la conferma: Bobo Vieri e Costanza Caracciolo aspettano un bambino. La coppia, fotografata da Chi durante la dolce attesa in vacanza nelle acque turchesi di Formentera, appare sempre più innamorata e felice. In autunno diventeranno genitori di una bambina.